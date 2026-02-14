◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅と、2人がメダルを獲得した。今大会の日本選手団の金メダルはスノーボード・ビッグエア男子の木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、同女子の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）に次いで3個目。平野流佳（23＝IMPEX）は4位、連覇を狙った平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位だった。

試技1回目から各選手が1620（4回転半）にチャレンジする超ハイレベルな決勝。平野流が2回目の試技で五輪初となるトリプルコークのコンボを決め、さらに戸塚も続くなど、最高難度の応酬に場内は沸きに沸いた。戸塚が表彰台で涙すると、テレビ中継で解説を務めた五輪2大会出場の青野令氏が「優斗が泣いたら泣いちゃいますよ。もう泣いてますけど。おめでとう優斗、カッコ良かった、頑張った」と感激するなど、スノーボードの歴史に残る熱戦となった。

そんな試合中、空中から演技を映していたカメラのワイヤーが切れ、コース上に落ちる事故が発生。銀メダルに輝いたスコット・ジェームズ（31＝オーストラリア）の最後の試技中で、カメラは落下途中で止まり、ジェームズの演技には影響がなかった。観客は散り散りになってよけたが、ワイヤーは少年の顔に当たり、メダル争いに歓声が上がっていた場内は騒然となった。