カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、空想上の果実をグミで表現した「空想果実 イトピスの実」5袋と限定グッズ3点がセットになった「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」をカンロの複合型オウンドメディア「Kanro POCKeT（カンロポケット）」で2月17日10時から1200セット限定で販売する。

グミ市場は年々拡大を続けており、様々なフレーバーや食感、自由な色使いや形など、多種多様な新商品が発売されている。カンロの「空想果実」シリーズはそんなグミの自由度の高さを活かし、空想上の果実の味や食感をグミで表現した、好奇心を刺激する、これまでにない体験型商品。商品は公式サイトやSNSと連動しており、まるで本当に幻の果実が実在するかのような世界観を作り上げている。「空想果実」を口にする時、この“果実”は一体何ものなのか、今自分は何を食べているのか。イメージを膨らませながら、空想の世界とまだ見ぬ果実の味わいを楽しめる。

「空想果実」の第1弾では寒地に分布し神秘的な甘みとやや酸味のある味わいの“キラスピカの実”を、第2弾では熱帯に生育する濃厚で柔らかい果肉と酸っぱく硬い種を持つ“ウチャチャの実”、第3弾では深海で発見された爽やかな酸味と程よい甘みが特徴の味わいの“イトピスの実”をグミで再現してきた。“空想の果実を食べられる”という夢のある世界観がSNSで話題となり、味の感想はもちろん、「発見者さんありがとうございます」「研究や調査、これからも頑張ってください」など、ユーザーからの世界観に共鳴するコメントも寄せられている。シリーズのファンは着々と増え、空想果実のSNSフォロワー数は1.2万人を突破している。

今回、空想果実の世界観により没頭し、ワクワク感を楽しんでもらいたい想いから、「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」を1200セット限定で発売する。空想果実の解明をすすめている「空想果実ラボ」から届く特別セットをイメージし、「空想果実 イトピスの実」5袋と、「イトピスの実 発見時記録写真ステッカー」、「イトピスの実 プロファイルカード」、「調査報告書付きリーフレット」をホログラム加工が施された空想果実ラボの特別BOXに入れて届ける。





今回のセットに同封されている「発見時記録写真ステッカー」には、現在の姿とはわずかに異なる発見された当初の「イトピスの実」の姿が記録されていたり、「調査報告書付きリーフレット」には、調査に至るまでの経緯や未公開の記録がまとめられていたり、空想果実ファンの人がワクワクを感じられる内容になっている。さらに、ラボから紛失したとされる別名「人魚の涙」と呼ばれるイトピスの実のひと粒を再現した模型がランダムで5箱に封入されており、空想果実の世界観に没入できる仕掛けになっている。ぜひこの機会に空想果実の世界を楽しんでほしい考え。

［小売価格］2480円（税込）

［発売日］2月17日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp