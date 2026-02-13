【実食レポ】ファミマが“ねこまみれ”に！2月22日の「ねこの日」を楽しむ「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」が今年も開催
2月22日の「ねこの日」に合わせ、ファミリーマートが展開する恒例企画「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」が今年も幕を開けた。4回目となる今年は、人気イラストレーター・ぢゅのさんが描くキュートでシュールなにゃんこのキャラクターシリーズ「mofusand」と、「ハイチュウ」「忍者めし鋼」といった人気のお菓子とのコラボをはじめ、肉球やしっぽをモチーフにしたスイーツなど全17種類がラインナップ。全国のファミリーマート約1万6400店でスタートしている。本記事では、店内にあふれる17種類の商品の中から編集部が厳選した注目アイテムを実食レポートでお届けする。
【画像】「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」で登場する17種類の商品を見る
■「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」とは――
「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」は、2月22日の「ねこの日」を起点とした“ネコノミクス”の盛り上がりや、近年のペット関連市場の拡大を背景に、ファミリーマートが総力を挙げて取り組んでいる恒例企画。
その歩みは、2022年の「スーパーねこの日」に実施された実験的な試みから始まった。翌2023年からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格始動し、回を重ねるごとにファンの期待値は上昇。昨年は過去最高の売り上げを記録するなど、いまや「ねこの日はファミマへ行く」という新たな楽しみ方が定着するほどの人気を誇っている。
4回目となる今年は、さらにパワーアップした全17種類の商品が登場。それに加えて期間中、ファミペイを提示して対象商品を購入するとスタンプが貯まり、「mofusand」オリジナルの景品などが抽選でもらえるキャンペーンも実施される。また、売り上げの一部を地域猫活動に寄付する取り組みなども行われるという。
■編集部注目の商品を実食レポート！
ここでは、今回発売される17種類の商品のうち、編集部が注目した4つの商品を実食レポート！「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を楽しむにあたって、ぜひ参考にしてみてほしい。
■1.「肉球タルト(いちご&チョコ)」(248円)
いちごムースで作られた肉球デザインがひと際目を引く「肉球タルト(いちご&チョコ)」。袋を開けてまず感じられるのが、フワッと香るいちごの香り。そして実際に食べてみて驚いたのが、中に入っているチョコカスタードの味わい。ビターで濃厚な味で、甘すぎない一品に仕上がっていた。また、タルト生地はしっとり食感で、なめらかなクリームとの一体感も抜群だった。
■2. 「mofusand わっふれ〜む」(250円)
続いては、四角いフォルムが特徴的な「mofusand わっふれ〜む」。パッケージには愛らしいにゃんこが描かれ、中には全10種類の焼印のうち1つが施されている。さらに、本商品には、「mofusand」のイラストが描かれたオリジナルシール(全12種)が1枚入っており、開けるたびに新たなにゃんことの出合いが楽しめる。
何よりも印象的だったのは「もっちもち」とした驚きの食感。ひと口噛むと、牛乳パンを思わせる生地自体の優しい甘みがじんわりと広がる。特に、四角い生地の「耳」にあたる端の部分は弾力が強く、口の中に残るもちもちとした質感を楽しむことができた。また、中にたっぷりと詰まったカスタードクリームは、バニラの主張を抑えたミルク感の強い仕上がり。非常に濃厚でまろやかな味わいながら、生地の素朴な甘さと絶妙にマッチしていた。
■3. 「肉球すいーとぽてと」(198円)
次に紹介するのは「肉球すいーとぽてと」。この商品は、触り心地がとても印象的な商品だった。肉球の形が施された本商品を、袋から出して手で持って食べてみると、本物の肉球を触っているかのような絶妙な弾力で、猫好きの「触れたい」という欲求を不思議な形で満たしてくれる。肝心の味わいは、控えめな甘さと、サツマイモ本来の素朴で濃厚な風味がしっかりと感じられる本格的なスイートポテトとなっていた。
■4. 「クロネコのオムレット」(298円)
最後に紹介するのは、ヤマト運輸とコラボした新商品「クロネコのオムレット」。袋を開けた瞬間、クッキー＆クリームの甘い香りが一気に立ち上がり、食欲をそそる。手に取ってみるととても軽く、その繊細な仕上がりに期待が高まる。ベースとなるココア風味の生地は、驚くほどふわふわで、そこに組み合わされるクッキー＆クリームも非常に軽やか。クリームの程よい甘さと、生地のほろ苦さが絶妙にマッチしており、重さを感じさせない上品なバランスに仕上がっている。
トッピングされた「クロネコ」は、一見チョコレートかと思いきや、その正体はココア味のビスケット。このビスケットのサクサクとした食感が、柔らかなオムレットの中で見事なアクセントを創り出している。見た目の愛らしさだけでなく、最後まで飽きさせない食感の構成が光る逸品だった。
■「mofusand」オリジナルアクリルチャームがもらえる特別キャンペーンも実施！
「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」期間中、対象のアイスを2個買うごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンも実施される。今しか手に入らない、かわいらしいアクリルチャームをぜひゲットしてほしい。キャンペーン期間は2月23日(祝)まで。
いかがだっただろうか。「手に取りたくなる」「共有したくなる」かわいい仕掛けがたくさんの「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」。実際に手に取ってみて感じたのは、単なるパッケージのかわいらしさだけではない、食感や素材へのこだわり、そして「ねこ愛」にあふれた工夫の数々だった。2月22日の「ねこの日」に向けたこのお祭りは、2月10日から全国のファミリーマートでスタートしている。自分へのご褒美として、あるいは大切な誰かへの小さなギフトとして。今年の「ねこの日」はぜひファミリーマートへ足を運んでみてほしい。
文＝栗原志穏
※店舗により取り扱いのない場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)mofusand
(C)ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春
