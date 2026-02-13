

A・te／和牛トウガラシのタリアータ・ロッソ・デル・ノーチェ17

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、アラカルト料理が楽しめるイタリアンを紹介します。

岡山市北区の「A・te」はイタリア料理とナチュラルワインがカジュアルに楽しめるお店です。ちなみに「A・te」はイタリア語で「あなたに」という意味なんだそうです。

そんなアテのおすすめ料理が「タリアータ」（4500円）です。

（A・te／美舩孝 店長）

「表面だけカリッと焼いて、中はレアな状態でお出しする、ほんとにシンプルな料理なんですけども、霜降りっていうよりはしっかり赤身があって、うま味を感じていただけるような部位になっています」

お肉は「トウガラシ」と呼ばれる希少部位。牛の肩から腕にかけての赤身のお肉なんです。約180gのトウガラシをフライパンで焦げ目がつくまでしっかり焼きます。味付けは塩とコショウだけです。

（A・te／美舩孝 店長）

「肉自体にうま味があるんで、それでシンプルに食べていただきたいという思いがあって」

香ばしい風味と濃厚な肉のうま味が口いっぱいに広がり食べ応えも充分。噛めば噛むほどおいしさがあふれだします。

そしてこの「タリアータ」に合うワインが……

（A・te／美舩孝 店長）

「こちらのロッソ・デル・ノーチェです」

「ロッソ・デル・ノーチェ」（グラス 1300円）は酸味と渋み、そして深いコクを兼ね備えた100％の自然派赤ワインです。

もう一品は「自家製ラガーネ 蝦夷鹿のラグーソース」（1900円）です。鹿肉を赤ワインと香味野菜でマリネにした後じっくり煮込んで、「ラガーネ」というモチモチ食感が魅力の平たいパスタと絡めています。

（A・te／美舩孝 店長）

「え！ ナニコレっていうようなメニュー作りもさせていただいています。一口食べておいしいって思えるような、インパクトのある料理、こちらを目指して作れたらいいかなっていう感じでやっています」

アラカルトで楽しめるイタリア料理、バレンタインにいかがですか。