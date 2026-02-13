倉科カナ、朝の9時からお酒を飲んで「泣く」

女優の倉科カナ（38歳）が、2月12日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。「デトックス法が“泣く”」であると語った。



「ゴチになります！」の新レギュラーとなった倉科に休日の過ごし方について質問が出ると、倉科は休日は10時間ほど睡眠を取った後、「朝の9時から（昼）4時くらいまでおうちで飲んでいます」と、朝からお酒を飲んでいると明かし、ほかの出演者を驚かせる。



倉科によると、お酒を飲みながら泣くこともあるそうで、「デトックス法が結構“泣く”という方法で。号泣して、床を叩きながら泣いていって。それでデトックスする感じ。もう、何もしない。お掃除とかも、お掃除ロボットがいるのでその子に頼んで、ソファから動かない」と語った。