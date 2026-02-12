2026Ç¯¿·ºî¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡È°ÛÁÇºà¡É¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¡¡QP¤³¤È´Ø²í»Ë¤¬¹Í¤¨¤ëº£¸å¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¼çÎ®¤Ï¡©
2026Ç¯¤Î¿·ºî¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È°ÛÁÇºà¡É¥Õ¥§¡¼¥¹¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤ä¥ß¥º¥Î¤â°ÛÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤òQP¤³¤È´Ø²í»Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØQi4D¡Ù¡ØQUANTUM¡Ù¡Ä¡ÄºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½éÂ®¤ò¥¬¥Á¿ÇÃÇ
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ³Æ¼ÒÎÉ¤¤¥È¥é¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¥«¡¼¥Ü¥ó¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢F1¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤âÂ¿¤¯¤¬¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀºÀ½µ»½Ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀºÀ½µ»½Ñ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÎÌ»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤ÏÍÍø¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥º¥Î¤ä¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥¿¥ó¤ËÊÌ¤ÎÁÇºà¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥º¥Î¤Î¡ØJPX ONE¡Ù¤ÏÆð¼°Ìîµå¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Î¥¢¥í¥¤¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤ò¥Õ¥§¡¼¥¹É½ÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áí¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡ØQUANTUM¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Á¥¿¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÊä¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀÜÃåµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¤È¥Á¥¿¥ó¤ÏÍÏÀÜ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÜÃå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ÊÁ°¤Ê¤éÊ¬¸ü¤¯ÀÜÃå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Í¾¾ê½ÅÎÌ¤ò¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¾¾ê½ÅÎÌ¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢Çö¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÜÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¿Ê²½¤ÏÁÇºà¤Î¿Ê²½¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£³Æ¼Ò¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¿·ºî¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤Þ¤º¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØQi4D¡Ù¡ØQUANTUM¡Ù¡Ä¡ÄºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½éÂ®¤ò¥¬¥Á¿ÇÃÇ
