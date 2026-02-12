令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティーだ。

【映像】森香澄が“素敵と思った”50代人気芸人を実名告白「イジりながら会話を盛り上げて…」

2月11日（水）の放送では、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに出演した現役高校生・長浜広奈（通称：おひなさま）が抱える悩みに、ゲストの岡田紗佳と森が“大人の神アドバイス”をする企画「学校では教えてくれないおひなさまの悩み相談」が行われた。

長浜から「みんなに優しい八方美人な男性の脈アリ行動が知りたい」「叶わない恋をしたことある？」など、10代ならではの恋愛相談が続くなか、森が「何歳上まで恋愛対象？」と質問を返す一幕があった。長浜はまだ学生ということもあって“2歳上”が限度だが、年齢を重ねればその幅は“8〜10歳上”まで広がるという。

すると森が「芸人さんだったら独身で40歳の方もいらっしゃるけど、そういう人たちをカッコいいと思うことはある？」と質問。長浜は「優しくて面白いから芸人さんがモテる理由もわかります。『まあ、それはそうやんな』って守ってくれる人が好き」と答えた。

そうした会話の流れもあって、話題は「好きな男性芸人」へ。長浜は「レインボーの池田（直人）さん」と回答し、森と岡田は「うぁ〜。リアルなところだな〜！」と大きくリアクションした。

続いて岡田は「私は昔から言っている人がいて…土田（晃之）さんです」と即答し、「私のお父さんにめちゃくちゃ似ていて、会うと安心感がある」とその理由を述べた。

そんな岡田の答えに「大好きです！」と反応した長浜だったが、「ゴイゴイスーの？」とダイアン・津田篤宏と勘違いしていたことが判明。「（名前の）漢字一緒ですよね？」と食い下がるも、岡田から「全然違います」と一刀両断された。

そして森は「“この人やっぱり素敵だな”と思ったのはザキヤマさん（アンタッチャブル・山崎弘也）」と明かす。

共演した際に「結構な空き時間があって、『次、いつ写真集を出すの？』とちょっとイジりながら会話を盛り上げてくれて…。さらに『韓国に行ってるんでしょ？おすすめ教えてよ』と、私の話題に合わせてくれた」と、山崎ならではの気遣いを感じたと回顧。岡田も「空き時間に話しかけてくれる方はみんな素敵だなと思う」と同調していた。