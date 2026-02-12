欧州スーパーリーグ構想は終了へ…レアル・マドリーが声明を発表「UEFA、EFCと合意した」
レアル・マドリーは11日、欧州サッカー連盟(UEFA)および欧州クラブ協会(EFC)とヨーロッパクラブサッカーの利益のために合意したとの声明を出した。
レアルはビッグクラブによる欧州スーパーリーグ構想を巡り、UEFAやEFCとの対立が続いていたが、「数か月にわたるヨーロッパサッカーの利益を考慮した協議の結果、UEFA、欧州クラブ協会(EFC)、レアル・マドリーはヨーロッパクラブサッカーの利益のため、スポーツの実力主義の原則を尊重し、クラブの長期的な持続可能性および技術を活用したファン体験の向上に重点を置いた基本合意に達したことを発表します」と表明している。
続けて「この基本合意は、最終的な合意が実施され次第、欧州スーパーリーグに関連する法的紛争を解決することにもつながります」とコメント。これにより、2021年に立ち上がった欧州スーパーリーグ構想は終焉を迎える見込みとなった。
