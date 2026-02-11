「hit the hay」の意味は？「hay」は干し草という意味です…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「寝る・床に就く」でした！

「hit the hay」は、直訳すると「干し草を打つ」となります。

昔、干し草をベッドにしていたことから「寝る」という意味で使われるようになりました。

会話のなかでは「go to bed」と同じように使うことができますよ。

「We hit the hay early in order to get up at dawn.」

（僕らは明け方に起きるために早く寝た）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。