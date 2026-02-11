タレントのマツコ・デラックスが、レギュラー出演する2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で生出演し、緊急手術を受けて入院中であると明かした。

「マツコさんは、手足にしびれを感じて受診したところ、『急いで手術したほうがいい』と言われて、緊急手術を受けました。原因は首の神経が圧迫されたためのようです。

マツコさんは『ほかはもう元気なので』と気丈に話していました。放送時点で手術から3日ほど経ち、術後の経過観察が続いているため、復帰時期は未定と伝えられました」（スポーツ紙記者）

X上では、《そらなるわな太り過ぎ！！》《正直、この体格で健康問題が出ない方が不自然だった》など、マツコの健康を憂慮する声が聞かれる。このほか、《太り過ぎタレントを持て囃す時代も終わりにしてほしい》といった声も。

マツコは身長が約180cm、体重は約140kgとも伝えられ、しばしば暴飲暴食などをおこなう “不健康キャラ” でも知られる。放送作家がこう話す。

「マツコさんは、休日やプライベートは、とにかく自宅でまったりと過ごす “インドア派” の暮らしを送っているようですね。お酒好きで、水を飲む感覚で350ミリリットルの缶ビール24本を、休日の朝から夕方までに飲みきってしまったエピソードの持ち主。

さすがに現在はそこまでハードな暮らしは送っていないようですが、長年の不摂生が体へのダメージとして現れてしまったのかもしれません」

今後のマツコに懸念されるのは、“キャラ崩壊” だと、この放送作家が続ける。

「今回のマツコさんの健康トラブルは、ネットの指摘にあるとおり、“太りすぎ” な部分が大きいでしょうね。そうなると、ダイエットなども視野に入れる必要があるでしょう。

しかし、痩せたマツコさんが毒舌を吐く姿はイメージしづらいのも確かです。これまでのマツコさんのキャラ自体をキープするのが難しくなり、今後の芸能活動に影響が出る可能性もありえます」

マツコは、1月5日放送の『5時に夢中！』では、冗談まじりに「（番組を）やめようか、3月ぐらいで」と話す一方、同月27日にはNetflixとタッグを組んだ新番組『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』の制作が明らかになっている。

まだまだ活躍してほしいだけに、まずは健康回復を待ちたいところだ。