食楽web

取材の帰り道、ふらりと立ち寄った富山市・蓮町エリア。屋台のような、駄菓子屋さんのような、思わずワクワクしてしまう、まちのたこ焼き屋さんを見つけました。

『イト、オカシ。』本店

『イト、オカシ。』があるのは、路面電車である富山ライトレールの駅からすぐ。中心市街地から少し離れた蓮町は、住宅が広がる穏やかなエリアで、公園や生活に根ざした商店が点在する、どこか懐かしい空気が魅力のエリアです。子どもたちや地元の人が行き交う日常の中に、このお店はありました。

木でつくられた細長い空間は、まるで秘密基地のよう。学校の廊下を思い出すレトロな店内には、教室の椅子や、昔の駄菓子屋さんで見かけたようなお菓子や雑貨がずらり。大人は懐かしく、子どもは新鮮に感じる、遊び心たっぷりの空間です。

小腹が空いていたので、たこ焼きを注文しました。ふわとろのたこ焼きは、冷めてもやわらかく、とても美味。おやつ感覚でパクパク食べられる軽やかさがあり、ちょっと小腹を満たしたい時屋、ほっと一息つきたいときにもぴったり。

良心的な価格！［食楽web］

たこ焼きの他、たこせんや唐揚げなど、価格帯は500～600円台が中心と良心的で、家族にも買って帰ろうかなと自然と思えるのも、まちのたこ焼き屋さんならでは。

たこ焼きは、プラス100円で「山盛リドカンネギ」という選択も！ 通常でもすでにネギたっぷりなので、ネギ好きさんはぜひ試してみてくださいね。

自動販売機のデザインもかわいい！

またふらっと立ち寄りたくなる、そんな一軒でした。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

イト、オカシ。本店

住：富山県富山市蓮町2丁目13-21

TEL：080-6418-5662

休：※インスタグラムをご確認ください

https://www.instagram.com/itookashi.8/