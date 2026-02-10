気象庁は今日10日「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、現在は、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態とみられ、昨年秋からのラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっているとみられます。今後、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もありますが(40%)、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなるとみられます。

1月の実況

エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態とみられ、ラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっています。



1月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は-0.4℃で、基準値に近い値でした。

また、エルニーニョ・ラニーニャ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の11月の値は-0.5℃で、基準値より低い値でした。

太平洋赤道域の海面水温は西部で平年より高かった一方、中部から東部では平年より低くなりました。太平洋赤道域の海洋表層の水温は西部から中部で平年より高かった一方、東部では平年より低くなりましたが前月より偏差は小さくなりました。



太平洋赤道域の大気下層の東風(貿易風)は、中部と東部で平年よりやや強くなりました。対流活動は、太平洋赤道域の日付変更線付近ではほぼ平年並みでした。



このような大気と海洋の状態は、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態とみられ、ラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっていることを示しています。

今後の見通し

今後、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もありますが(40%)、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなります(60%)。 実況では、太平洋赤道域の西部から中部にかけての海洋表層の暖水が東進しています。



大気海洋結合モデルは、この暖水の東進に伴いエルニーニョ監視海域の海面水温が夏にかけて次第に上昇し、冬の終わりには基準値に近い値となり、春から夏にかけては基準値に近い値か基準値より高い値で推移すると予測しています。

ただし、この時期の春を超えるエルニーニョ現象の予測は不確実性が大きくなっています。



以上のことから、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もありますが(40%)、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなるとみられます(60%)。

エルニーニョ現象とは?

「エルニーニョ現象」が発生するのは、太平洋赤道域です。このあたりは貿易風と呼ばれる東風が吹いているため、通常、暖かい海水は西側のインドネシア付近に吹き寄せられる一方、東側の南米沖では、海の深い所から冷たい海水がわき上がっています。



ただ、何らかの原因で東風が弱まると、西側の暖かい海水が東側へ広がるとともに、東側にわき上がる冷たい海水の勢いが弱まり、南米沖の海面水温が通常より高くなります。このように、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて、海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象を「エルニーニョ現象」と呼びます。

(「エルニーニョ(El Nino)」とは、スペイン語でイエス・キリストという意味で、クリスマスのころに海面水温が高くなることから名づけられました。)



「エルニーニョ現象」は海で起こる現象ですが、発生すると大気にも影響を及ぼし、世界各地で気圧配置などがいつもとは違った状態になります。雨や雪の降りやすい場所や、風の吹き方、気温などが変わってくるのです。「エルニーニョ現象」発生時の日本は、冷夏や暖冬になりやすいと言われています。