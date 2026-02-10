¡Ö¤¤¤ÞÈè¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÈÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤ÁÈ¿¥¡É¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡
¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç¾ÃÌ×¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ²»¤òÃç´Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÈè¤ì¤ëÍýÍ³¡×¡Ö¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¼å²»¤òÅÇ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜ²»¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼å²»¤òÅÇ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊÝ¯ËÜ¿¿Íý¡¦Ãø¡Ë¤«¤éÈ´¿è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¡Ö³µÇ°¡×¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Í¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
¡Ö¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¡×¡Ê¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Á¡¼¥à¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤¹¤ë¡½¡½¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄêÎã²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Á½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ø¤ï¤êÊý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î»öÎã¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë±«µÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡±«µÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Î°²½¤ò·üÇ°¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤Ë¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌóÈ¾Ç¯´Ö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò²þ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¿¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¾úÀ®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¶¦ÄÌ¸À¸ì²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤òÅÁ¼ø¤·¡¢±«µÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÎã²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö¾ÃÌ×¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Û¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î³µÇ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±«µÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢·î¼¡¤ÎÄêÎã²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¡¢¤³¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ø¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¤Î¡Ø¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ù¤ò¡¢¤ª¶â¤ä¹©¿ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ñ¸»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¸Â¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤ËÍ¯¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÌµÂÌ¸¯¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áý¤¨¤¿¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶¦Í¤¹¤Ù¤ÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Û¥Á¡¼¥à¤Ç¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¾ÃÌ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±«µÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢±«µÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×
¡Ö¤¢¤È¡¢ºÎÍÑ¤â¿Ê¤á¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼Â¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ÞÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¾ÃÌ×¸¶°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â°Õ¸«¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¾¦ÉÊ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤Ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢È½ÃÇ¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯·Ð±ÄÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë¡¢Æüº¢ÉéÃ´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ÃÌ×¡×¤ò¸ý¤Ë¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤ì»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢Æ±Ä´¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Á³¤È¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë
¡¡¸½¾õ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü½Ð¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬Âç»ö¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤Î¾ÃÌ×¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±«µÜ¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢±«µÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¾¦ÉÊ¤´¤È¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅý¹ç¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼¡¤Î²ñµÄ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·PDCA¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´ÍýÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
