¤¿¤Ã¤¿5Ê¬¡¢¿²¤¿¤Þ¤ÞOK¡ª¹üÈ×¡¦¸Ô´ØÀá¤«¤éÀ°¤¨¤ëÁ´¿È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë/nogachannel¡×¤¬¡¢¡Ö¿²¤¿¤Þ¤Þ¡¢¹üÈ×¡¦ÇØ¹ü¡¦¸Ô´ØÀá¤òÀ°¤¨¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ìó5Ê¬´Ö¤Ç¹üÈ×¡¢¸Ô´ØÀá¡¢ÇØ¹ü¤òÃæ¿´¤ËÁ´¿È¤ò¤Û¤°¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤ÇÉ¨¤òÎ©¤Æ¤¿»ÑÀª¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Î¾ÏÓ¤òº¸±¦¤Ë¹¤²¡¢É¨¤òÂ·¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èº¸±¦¤ËÅÝ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤ä¹üÈ×¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Î¤¬»á¤Ï¡¢¸ª¤¬¾²¤«¤éÉâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Î¾Â¤ò¸ªÉý¤è¤ê¹¤¯³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¸Ô´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢²£¸þ¤¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¤ÎÉ¨¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤Æ¾²¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Î¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¾å¤ÎÏÓ¤ÇÂç¤¤Ê±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶»¤ò³«¤¡¢¸ª¼þ¤ê¤ä¶»Éô¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÀè¤Þ¤Ç°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¶ÚÆù¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤¬»á¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÂÎ°éºÂ¤ê¤Î»ÑÀª¤«¤éÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¸å¤í¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢È¿Æ°¤ò»È¤ï¤º¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ëÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇØÃæÁ´ÂÎ¤ò¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤ÇÎ¾É¨¤òÊú¤¨¡¢¸Ô´ØÀá¤òÆâÂ¦¤È³°Â¦¤Ë¤Ò¤Í¤ëÆ°¤¤Ç¸Ô´ØÀá¼þ¤ê¤ò¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ª¿¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥Ò¥Ã¥×¥ê¥Õ¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Á´¿È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯À°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²èÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Î¤¬»á¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ä½¢¿²Á°¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¤òÆü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
8¥ö·î¤Ç-10kgÁé¤»¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤éÂ³¤¯¡ªÁ´ÊÆ¥è¥¬¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹RYT200ÊÝ»ý¡£