好奇心旺盛な猫によく見られる行動

1.飼い主さんの荷物のチェックを欠かさない

外出から帰ってきて荷物を置いたり、新しい荷物が届いたりすると、すぐに駆け寄ってきてクンクンとにおいを嗅ぎます。新しいにおいや見たことがないものに対して、「これは安全かな？」「おもしろいものかな？」と確認せずにはいられないのです。

2.隙間や箱があればとりあえず入る

家具の裏のわずかな隙間や、段ボール箱、飼い主さんのバッグなど、自分の体が入りそうな場所を見つけると迷わず潜り込みます。中がどうなっているのかを確かめたいという探求心がとても強いです。

3.動くものが気になる

キッチンやお風呂などで水を使うと、怖がらずに寄ってきて、水を触ろうとしたり、観察したりします。掃除機やドライヤーなど、動いたり音がしたりするものも嫌がらずに興味深そうに近づいてきます。テレビに映る映像を真剣に見ていることも。

好奇心旺盛な猫に起こりうるトラブル

脱走

窓の外に興味をひかれるものがあったり、窓や網戸、玄関が開いた一瞬の隙をついて外へ飛び出してしまうことがあります。家の中で暮らす猫にとって、外の世界は交通事故や迷子、感染症などの危険がいっぱいです。

誤飲

「猫は食べ物じゃないものは食べないだろう」と思うかもしれませんが、紐やビニール、小さな雑貨などをおもちゃだと思って口に入れて遊んでいるうちに飲み込んでしまうことがあるのです。お腹の中で詰まると手術が必要になる場合もあります。

閉じ込め

飼い主さんがクローゼットや部屋の扉を開けた隙にスルリと入り込み、気づかずに扉を閉められてしまうケースです。冷蔵庫に入って閉じ込められてしまうということも起こり得ます。

好奇心旺盛な猫をトラブルから守るための予防策

脱走防止のフェンスやストッパーを活用する

網戸を自力で開けたり、突き破ったりして外へ出るケースは多いです。玄関や窓には専用のフェンスを設置します。窓や網戸には「補助鍵」や「ストッパー」を取り付けて、猫の力では開かないよう先回りして対策しましょう。

出しっぱなしをなくして誤飲を防ぐ

猫が飲み込めそうな小さなものは出しっぱなしにせず、蓋付きのケースにしまいましょう。特に裁縫道具の針や糸、ヘアゴムなどは猫が好むおもちゃになりやすいため、使い終わったらすぐに片付ける習慣が大切です。

扉を閉める前の「目視確認」を習慣にする

閉じ込めを防ぐには、扉を閉める前に必ず中と足元を目で確認することが大切です。特に冷蔵庫やクローゼット、洗濯機など、猫が隠れそうな場所の扉を閉める時は、必ず「今、猫はどこにいるかな？」と一度探して姿を確認するようにしましょう。

まとめ

好奇心の強さは、健康で環境を信頼している証拠です。特に予測不能な動きをする子猫期は、飼い主さんの少しの配慮が不可欠。愛猫が安心して「冒険」を楽しめるよう、今日から安全な環境づくりを始めてみましょう。