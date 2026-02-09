¡í¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡í¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¡ª»Ø¸¶è½Çµ¡¢SAKURA¡õKAZUHA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢IROHA¡õ MOKA¡ÊILLIT¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù2·î24Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¡¡2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß:¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥«¥¦¥È ¥¶¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤¬2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë8»þ¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛIROHA¡õ MOKA¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¶¦¤Ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë"¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ò¤Ï¤¸¤áHYBE MUSIC GROUP LABELS¤ÎSOURCE MUSIC½êÂ°¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼SAKURA¤ÈKAZUHA¡¢Æ±¤¸¤¯HYBE MUSIC GROUP LABELS¤ÎBELIFT LAB½êÂ°¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼IROHA¤ÈMOKA¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢Ì´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È·èÃÇ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£