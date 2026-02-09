¡Ú¾¡¤Á¤¹¤®¤¿¼«Ì±ÅÞ¡Û¡ÖÍîÁª¤·¤¿¤é»ö¼Â¾å°úÂà¡×¤«¤é°ìÅ¾¡Ä¡ÈÈæÎã10°Ì¡ÉÎä¶ø¤ÎÂ¼¾åÀ¿°ìÏº¤¬ÅöÁª¡ÖÀ¯ºö¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡×¤È°µ¾¡¤Ë¥Á¥¯¥êÈ¯¸À¤â
2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£Îò»ËÅªÂç¾¡¤ÎÃæ¡¢ÈæÎãÌ¾Êí¤Ç»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ö10°Ì¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËÅöÁª¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¡×¤È¤Þ¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁ°ÁíÌ³Áê¡Ê73¡Ë¤¬¡¢ÈæÎãÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Á¤é¤ÏÈæÎã20°Ì¤«¤éÅöÁª¡ÄËãÀ¸ÇÉ¤«¤éÈ´¤±¤¿³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô
¡ÖºÇ½é¤«¤é³Î¿®¤Î²¼¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä»ä¤ÏºÇ½é¤«¤é¾®Áªµó¶è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤È¡£¤½¤Î³Î¿®¤Î²¼¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°¦É²¸©¤ÏÁ´°÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ÅöÁª¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¤½¤¦Åú¤¨¤¿Â¼¾å»á¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅöÁª¤Ï¼«Ì±¤Î°µ¾¡¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
Ì¾ÊíÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò¡Ö¹ñÂ±¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤ÆÅÞÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡ÖÎä¶ø¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï--¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê³«É¼¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÈÀäÂÎÀäÌ¿¡É¤Î¸«Î©¤Æ¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢ÈæÎãÌ¾Êí¤ò¤á¤°¤ëÅÞÆâ¤Î¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁí²ñ¤ÇµÄ°÷¤¿¤Á¤¬Ì¾Êí½ç°Ì¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤âÂ¼¾å»á¤ÎÏÃÂê¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤¬¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¡Ø¡ÖÈæÎã¤Ç¤ÎÍ¥¶ø¤Ï2²ó¤¢¤ëÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¡×¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±Ä´¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÂ¼¾å»á¤Ë¤Ï¡ÖÃæÆ»¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î±½¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¡È°ÈÂØ¤¨¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¸«Êý¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÂ¼¾å»á¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¾®Áªµó¶è¤ÎµÄÀÊ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÈæÎã¤Ë²ó¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï»Í¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯1°Ì¤È¤·¤Æ¸ü¶ø¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÏÄêÇ¯À©¤Î±¿ÍÑ¤âÍí¤à¤Ê¤«¤Ç¡Ö10°Ì¡×¤Ø¸åÂà¡£
ÅÞÆâ¤Î¿ÍË¾¤¬¸ü¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬¡ÖÂ¼¾åÀèÀ¸¤ÏÂçÊÑ¤´Î©ÇÉ¤ÊÊý¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÇË»áÂàÇ¤¸å¤Î¼¹¹ÔÉô¤ÇÂ¼¾å»á¤ò»Ù¤¨¤ë¸å¤í½â¤ÏË³¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¹½¿Þ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Â¼¾å»á¤Î¡È¿Í¤È¤Ê¤ê¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤Î´é¤â¤¢¤ë¡£
ÃÏ¸µ»æµ¼Ô¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹ñÂ±¡×È¯¸À¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¼èºà¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Èô¤Ó¹þ¤ß¤ÇÍè¤¿µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡×¤È±þ¤¸¡¢Ï¿²»¤äÈ¯¸À¼ÔÌÀ¼¨¤â¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¤¿·ë²Ì¡¢È¯¸À¤¬¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±°µ¾¡¤Ë¤â¡ÖÀ¯ºö¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡×¤È¥Á¥¯¥ê
Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÊý¤â³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¼¾å»á¤òÊé¤¦¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤Ï¡Ö10°Ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¡£¸½¼ÂÅª¤ËÅöÁª¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¤ä¤í¤¦¡£¡Ä¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡×¡Ù¤ÈÆ±¾ðÅª¤Ë¸ì¤ë°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¼«Ì±·Ï»ÔµÄ¤Ï¡Ö¡Ø¹ñÂ±¡ÙÈ¯¸À¤Ç¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¡Öº£²óÍîÁª¤·¤¿¤é»ö¼Â¾å°úÂà¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Åê³«É¼¡£
·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¼¾å»á¤ÏÈæÎã¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ì¾ÊíÈ¯É½»þ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇöÉ¹¡É¤Î¾ò·ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Á¤À¡£Ì¾Êí½ç°Ì¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡¢½ÅÊ£¸õÊä¤ÎÅöÍî¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤ÎµÄÀÊÇÛÊ¬¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤Î¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤Î¸½¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄêÇ¯À©¤Çµî½¢¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë14²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁíÌ³Âç¿Ã¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÅöÁª¸å¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿Â¼¾å»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼«Ì±¤Î°µ¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬Â¿¿ô¤ÎµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢À¯ºö¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤ò¤¤Á¤Ã¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×
ÅÞÆâ¤ÎÎÏ³Ø¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¼¾å»á¤ÏºÆ¤Ó¹ñ²ñ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈæÎãÎä¶øÁÈ¡×¤Ï¡¢ÅöÍî¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿ÁªµóÀï¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«¡£
Í¿ÅÞ¤Ç½°±¡Äê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¡Ê310µÄÀÊ¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°µÅÝÅªÈ×ÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤Ç¹â»Ô»á¤ËÊª¿½¤»¤ëÍ¿ÅÞµÄ°÷¤ÎÌò³ä¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
