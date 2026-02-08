【70代、交際が近所で噂に】周りが彼氏を認めてくれない「お世話してほしいだけ」「見守り要員」なんて言わないで…＜第４話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月7日）*****心身ともに健康なシニア世代が増える中、70代以降に人生を共に歩むパートナーと出会う人も。72歳の小林愛子さんは、10年前に夫に先立たれて現在はひとり暮らし。友人に勧められて行ったオープンカレッジで、73歳の徳田さんと出会います。徳田さんは3年前に妻を亡くしており、自分と似た境遇に親近感を覚えた愛子さん。物腰柔らかな彼に惹かれていき、お付き合いすることに。交際から3ヵ月が経った頃、徳田さんから同棲の提案が。隣市に住む娘に相談すると大反対されて…

同棲のこと考えてもらえましたか？

娘から言われたことを思い出し、落ち込む毎日……。

すると携帯に徳田さんから電話が！

どうしよう本気だわ↓↓↓

昨日男性といなかった？

その翌日、ご近所に住んでいるAさんとBさんと我が家でお茶することになり……。

付き合うのと一緒に住むのはちがうでしょ↓↓↓

お互いの見守り要因ってとこね

友人たちから、厳しい意見をもらって再び考え込んでしまいました。

晩年を台なしにするような選択は避けたい。けれど、最初から疑ってばかりでは、何もはじまらない気もするのです。

第５話へ続く。