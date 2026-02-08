松山英樹が単独首位で最終日へ「いいスコアで回れるように頑張りたい」 久常涼が1打差2位
＜WMフェニックス・オープン 3日目◇7日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。首位と1打差でスタートした松山英樹は、5バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータル13アンダーで単独首位に浮上した。2016年、17年に優勝を挙げている相性の良い大会で、昨年の開幕戦「ザ・セントリー」以来となる勝利がかかる。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
ホールアウト後のインタビューに応じた松山は「ショットも暴れて、パットも思うように打てなくて。その中でトップを捕らえることができてよかった」と一日を振り返り、最終日に向けては「もう少しフェアウェイを捕らえて、いいショット続けて行かないと苦しくなると思う。いいスコアで回れるように頑張りたい」と話した。第2ラウンド終了時点で単独首位に立っていた米ツアー3年目の久常涼は、4バーディ・3ボギーの「70」で回り、トータル12アンダーで、首位の松山とは1打差の2位タイ。先週自己最高の2位に入り、波に乗る23歳が悲願の米ツアー初優勝を目指す。同じく2位タイにはキム・シウー（韓国）、ニコライ・ホイガード（デンマーク）、マーベリック・マクニーリー（米国）もつけた。中島啓太と平田憲聖は、ともにトータル2アンダーの58位タイ。金谷拓実はトータル1アンダーの63位タイだった。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、第1ラウンドでオーバーパーを叩いたものの、第2ラウンドは「65」と巻き返し、第3ラウンドでも「67」をマーク。トータル8アンダーの16位タイまで順位を上げている。今大会の賞金総額は960万ドル（約15億円）。優勝者には172万8000ドル（約2億7150万円）が贈られる。
