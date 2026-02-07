【三菱ＵＦＪ銀行】口座開設で「現金3万円」もらえる!? 家族4人で“最大12万円”だけど、小学生のわが子も対象？「預金残高」はいくら必要？ 開設前の“注意ポイント”も確認

キャンペーンの概要

キャンペーンは、三菱ＵＦＪ銀行での普通預金口座開設が初めての人が、アプリを利用して新規で普通預金口座を開設した場合に対象になります。ただし、口座を開設しただけでは特典は受け取れず、口座開設後にエントリーを行い、所定の入金条件を満たす必要があります。



キャンペーン特典は2段階

今回の特典は、条件に応じて2段階に分かれています。



1．口座開設プラン（基本特典）

普通預金口座の開設完了日の翌月末日時点で口座残高が1万円以上ある場合、口座開設完了日の2ヶ月後末日までに2000円が当該口座に入金されます。

なお、この口座開設プランは2025年10月6日から継続して実施されているキャンペーンです。



2．エムットでスタート！ 新生活キャンペーン特典

普通預金口座の開設完了日の翌月末日時点で口座残高が15万円以上ある場合、口座開設完了日の2ヶ月後末日までに現金2万8000円が当該口座に入金されます。この特典と口座開設プランを合計すると、最大で3万円を受け取れる仕組みです。

どちらも判定日時点で残高が条件を下回っていると特典が受け取れないため、判定日には確実に条件を満たしていることが重要です。



小学生の口座開設でも3万円は受け取れる？

キャンペーンに年齢制限はなく、小学生名義の口座であっても条件を満たせば最大3万円の特典を受け取ることが可能です。

15歳未満の口座開設は親権者による申し込みが必要ですが、子ども名義の口座を開設する場合はこどもと親権者の姓および住所が同一でなくてはなりません。姓や住所が異なる場合は、口座開設自体ができないため注意しましょう。



家族4人で最大12万円を受け取るには、いくら必要？

最大12万円の特典を受け取るには、1人あたり15万円以上の預金残高が必要です。小学生の子ども名義の口座であっても条件は変わりません。そのため家族4人が同じ判定日を迎える場合には、合計で60万円（15万円×4人）を用意する必要があります。

ただし、口座開設の時期をずらすことで、同時に60万円を用意しなくても条件を満たすことは可能です。例えば、1人目の判定が終わってから次の家族の口座を開設すれば、資金を順に回す形で対応できます。



口座開設前に留意すべき点

キャンペーン目的で銀行口座を開設する際に、注意しておきたいポイントが3つあります。



1．達成条件がやや複雑

今回のキャンペーンは新規口座であること、アプリからの口座開設、所定の残高条件、エントリーといった複数の条件を全て満たす必要があります。どれか1つでも欠けると特典の対象外となるため、条件の確認は必須です。



2．未利用口座手数料

三菱ＵＦＪ銀行では、2021年7月1日以降に開設された普通預金口座で2年以上取引がない場合、未利用口座管理手数料（年間1320円税込）がかかることがあります。なお、毎年1月末時点で18歳未満または70歳以上の人は、この手数料はかかりません。



3．特典の入金時期

キャンペーン特典は、条件を達成後すぐに振り込まれるわけではなく、口座開設完了日の2ヶ月後末日までに入金されます。特典が入金される前に口座を解約してしまうと、特典は受け取れないため、自身の口座開設完了日を把握しておきましょう。



まとめ

三菱ＵＦＪ銀行の口座を保有していない人にとって、今回のキャンペーンは口座開設と一時的な資金移動だけで1人あたり最大3万円を受け取れる可能性があるお得なキャンペーンです。

メガバンクがこうしたキャンペーンを行う背景には、新規顧客の獲得や、スマホアプリ・インターネットバンキングの利用促進という明確な狙いがあります。

未利用口座管理手数料を考えると、普段使う予定がない場合は、口座を持ち続けることで損をする可能性もある点には注意が必要です。銀行側の意図を理解したうえで、自分の利用スタイルに合うかどうかを判断してみてください。



