元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドさん（31）が2026年1月25日、自身のインスタグラムを更新。番組での衣装ショットを披露した。

「18歳の時につくったスイカという曲を」

アイナ・ジ・エンドさんは、「Venue101紅白振り返りスペシャル」といい、白いキャミドレスを着こなすショットや、自撮りショットなど7枚の写真を投稿した。「感性は死んじゃったかもしれないけど人生諦めたくないって思ってた18歳の時につくった スイカという曲を 作ってから12年経って初めてテレビで歌えた」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白のキャミソールドレスを着用。白と黄色の花に囲まれ、カメラ目線でポーズをきめていた。2枚目では、ライトを浴びながら、両手をあげて笑顔をみせていた。7枚目では、ピースサインをして微笑む自撮りショットを披露していた。

この投稿には、「どんどん可愛く綺麗になって行く」「美しすぎる」「全てが儚い」「可愛いすぎる」「フェロモンが出過ぎー！！！」といったコメントが寄せられていた。