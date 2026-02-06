酒井法子　デビュー３９周年記念ライブ「碧いうさぎ」など熱唱　サプライズでＢａＢｅ近藤智子さんも登場

歌手で俳優の酒井法子（５４）が５日、都内でデビュー３９周年記念ライブを開催し、サプライズゲストとしてデビュー当時から仲が良かったというアイドルデュオ・ＢａＢｅ（ベイブ）の近藤智子さん（５９）が出演した。

近藤さんは１９８７年に二階堂ゆかりさんとＢａＢｅを結成。「Ｉ Ｄｏｎ’ｔ Ｋｎｏｗ！」などがヒットした。９０年３月に解散後はソロで活動し、結婚を機に引退。現在は介護士として働いている。

近藤さんと酒井は３９年ぶりの再会とあり、ステージ中央で熱く抱擁。近藤さんは「私もう、今年６０（歳）なんだから！」と苦笑いしつつ、涙ぐむ場面も。昔話に花を咲かせつつ「会いたかった！」と再び抱き合った。酒井も「こんなうれしいことってあるんですね！」と感動しきりだった。

ライブは伝説のバラエティー番組「８時だョ！全員集合」をオマージュした構成で、酒井はキラキラのスパンコールドレス姿で代表曲「碧いうさぎ」などを熱唱。「ヒゲダンス」や「早口言葉」といった番組名物の余興も見せた。元ＡＫＢ４８の歌手・岡田奈々（２８）やタレント・西村知美（５５）もゲスト出演した。