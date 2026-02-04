2月3日、タレントの小島瑠璃子が自身のInstagramを更新。新たに開店したお茶専門店の全日程終了を報告し、話題となっている。

小島は、《【御礼】お茶を主役にした赤坂のお店は全日程を終え終了いたしました》と綴り、2026年1月19日から1月31日までの期間限定で東京・赤坂にオープンしたお茶専門店の終了を報告。さらに、《お越しいただいた260名の皆様、本当にありがとうございました》と、大盛況だったことを明かした。

「小島さんがプロデュースしたお茶専門店は、2026年1月早々にInstagramで告知され、完全予約制でチケットを販売。人生の転機に“お茶”に支えられたという自身の経験から、彼女自身が貴重な茶葉を集めたこだわりのお茶をコースで提供する形となっていました。1コース1万1千円で、今回は推定300万円弱の売上があったとみられます」（芸能プロ関係者）

小島の思いが通じた成果に対し、Instagramのコメント欄では温かな言葉が並んでいた。

《素晴らしいお茶会でした》

《またこういう機会がありましたら参加させていただきます》

《常時のお店ならなぁ》

お茶会に参加したファンだけではなく、参加できなかったファンからも、再開店への期待の声が上がった。

2023年にホリプロとマネジメント契約を解消した小島。その後一般男性と結婚し、第一子を出産した。しかし幸せも束の間、2025年2月には、東京・港区の自宅マンションで夫が急逝するという悲劇に見舞われた。しかし再起を目指し、同年10月に個人事務所『USAGI』を設立して活動を再開した。

「1月24日に放送された『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（TOKYO MX）に出演した小島さんは、活動再開のタイミングについて言及。『夫が亡くなるっていうことがなければ、今のタイミングじゃなかったかもしれないですね』と、再開は夫の死がきっかけでもあったと明かしていました。さらに、自分のためではなく、我が子や家族のために覚悟を決めたことも語っていました」（前出・芸能プロ関係者）

お茶専門店のオープンの成功は、幸先の良いスタートとなったといえるだろう。

「小島さんは中国への留学経験があることから、今後中国での事業展開を視野に入れているのではないかという見方もあります。さらに、1月からのTOKYO MXへの出演は、タレント業再開のはじめの一歩でもありました。衰えないトーク力を見ると、今後、テレビ出演なども増えていく可能性がありそうです」（前出・芸能プロ関係者）

こじるりの快進撃が始まる予感だ。