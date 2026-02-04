テレ東の中根舞美アナ、自分のマイナスポイントは「特にない」
テレビ東京の中根舞美アナウンサー（25歳）が、2月3日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。自身のマイナスポイントについて「特にないと思います」と言い切った。
番組レギュラーの中根アナが、昨年のクリスマスに予定がなく一人で“孤独のリゾット”を作って食べる動画を番組で公開したところ、視聴者から「中根さんはテレ東の橋本環奈と言っても過言でないほどお美しい方」というメールが寄せられた。これに中根アナは、佐久間宣行氏から「びっくりするほどニンマリしている」と指摘されるほど、にやけ顔を隠せない様子を見せる。
一方で、その美貌に反して独りで過ごしていることから、視聴者より「随分とヤバい方なのでしょうか？」と疑問の声が上がる。中根アナは自身のマイナスポイントを「特にないと思います」と断言しつつも、友人からは「人に興味ない」と言われると回答。佐久間氏は「たしかに。中根から相談される時って本当に自分のことだけだもん。他人にどう思われるかより、自分が今どうあるのかが大事な気がする」と、彼女の独特なキャラクターを分析した。
