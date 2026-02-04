疲れた様子のサラリーマンが看護師に「献血中、ちょっと仮眠してもいいかな？」と聞くと、「目をつむるのはかまいません。でも眠るまではしないでください」との返答。



【写真】え？私の血すごすぎ…！ 赤十字社から届いた驚きの「お願い」

休憩がてらで行ったつもりだったのに……はたして、なぜ眠るのを避けた方がいいのでしょうか？



献血会場で起こりうるエピソードを披露したのは、献血バスに乗る医師、しばはな（@shibahana721）さんです。2月末まで「はたちの献血」が呼びかけられるなか、医師である投稿者に話を聞きました。



しばはなさんによると、献血中は何度か看護師から声をかけられますが、それは「採血時の状態観察」のため。眠ると血圧が下がってしまい、献血による軽いショック状態「血管迷走神経反応（VVR)」と区別がつかなくなってしまうそうです。



症状としては、意識消失（ブラックアウト）のほかに、顔色不良、あくび、冷や汗、めまい、悪心、嘔吐、けいれんなどもあります。



投稿には、

「これ、現場の人じゃないと出てこない話ですね。読んで『なるほど…』って声出ました」

「献血バスの中って そんな理由でにぎやかなんですね」

「1回だけ献血中に気分が悪くなって、その時は猛烈な眠気が…献血後の血圧測定でかなり低くなっていてびっくりしました。ふだん大丈夫だからって気が抜けないですね。注意深く見てくださってる看護師さんたちに感謝です」

などのコメントが寄せられていました。



現場の医師や看護師はどのように対応しているのか、しばはなさんに詳しく聞きました。



献血中に確認しているのは…

しばはなさんは献血バスで、献血をする前に健康状態や感染症などのリスクを確認する健康診断や献血問診、献血が可能かどうかの判断、献血する人が体調不良を起こしたときの緊急対応を担当しています。



――投稿には「仮眠してもいいかな？」と聞くサラリーマンが例として登場しますが、実際に献血バスで眠そうな人がいたら？



「献血中であれば、『あと〇〇分で終わります。気分は変わりないですか？』と声かけをします。もし、血管迷走神経反応（ショック状態）の症状が出ていれば、献血中止、バイタルチェック。症状が改善するまで休んでいただき、改善しない時は点滴をする場合もあります。



献血後であれば、まず血圧測定をします。同じように声かけし、眠くないことを確認したうえでベッドからゆっくり動いて立っていただきます」



――献血による副作用は、血管迷走神経反応のほか、どんなものがありますか。



「皮下出血、神経損傷（強い痛みやしびれ）なども起こりえます」



ーー絶対に寝てはいけない状況なのでしょうか？



「血圧が安定し、順調に採血できている状態なら献血中に眠っていても大丈夫だと判断されることもあります」（参照※1）



――寒い季節に献血をする人に、特に気をつけてほしいことはありますか。



「寒暖差に気をつけていただきたいです。寒暖差で血管は収縮するので、血圧が変動し、気分不良などにつながります。



そして、季節問わず言えることですが、400ミリリットル全血献血する場合、今の季節は寒いけれど、がんばって水分（温かい飲み物、常温で良い）を多めに摂っていただきたいです」



献血中だけでなく、献血後も注意を

日本赤十字のHPなどによると、「全国の献血会場」では、「全採血種別（200ミリリットル・400ミリリットル全血献血、成分献血）」で、「採血に対する献血者の不安を解消するよう努め、献血中の観察を行う」と定められています。



そして、「献血副作用予防の観点から献血者からの会話や質問に対応し、採血中の健康状態を注視すること」と、対応は睡眠の有無に関わらないようです。



ちなみに採血時だけでなく、その後も注意が必要です。「日本赤十字社 血液事業本部」による「『お願い！』パンフレット」では、「献血後少なくても10分以上（乗り物を運転する場合は30分以上）休憩してから帰ってほしい」「献血後2時間以内の入浴と当日のサウナは避けてください」などの注意喚起が行われています。



◇ ◇



健康で感染症のリスクの低い人だけが可能な献血ですが、取材から、献血に携わる人たちはさりげなく、かつ注意深く状態を見守っていることがわかりました。そういったことを意識すると、献血バスや血液センターでの会話の意義や大切さが感じられそうですね。



初めての献血の際には、献血Web会員サービス「ラブラッド」（ブラウザ、アプリ）にて会員登録の条件を確認した上で登録を。献血予約や問診回答を事前にできます。また、献血カードや献血手帳の新規発行・更新は2026年1月4日で終了したため、今は「ラブラッド」での受付方法に統一されています。



※1 東京都赤十字血液センター Q＆A（Q.眠くなってしまいましたが眠ってしまうとよくないですか。A.全く問題はありません。ただし、人によっては血流が遅くなってしまう場合もあり、それがご負担となるような場合にはお声かけすることもありますのでご了承ください）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・谷町 邦子）