2月9日は“肉の日”

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」からもバラエティ豊かな肉グルメが登場しています。

今回は身近なファミリーマートで手に入る肉グルメをまとめて紹介！

おかずにもおつまみにもぴったりな全14品を紹介していきます。

ファミリーマート「ファミマル肉グルメ」まとめ

販売店舗：全国のファミリーマート店舗

2月9日の“肉の日”は「ファミマル」でプチ贅沢！

ファミリーマートの「ファミマル」から登場している肉グルメは、手軽ながら本格的な味わいが楽しめるものばかり。

おかずにも、おつまみにもぴったりなラインアップで、日常の食事をちょっと特別なひとときに変えてくれます。

鶏肉付きやげん軟骨炙り焼き

価格：369円（税込398円）

鶏のやげん軟骨にハラミ肉をつけてカットし、にんにくと黒胡椒で味付けした炙り焼き。

おつまみにもぴったりです。

直火焼き牛サガリ ガーリックペッパー

価格：408円（税込440円）

直火で香ばしく焼き上げた希少部位「牛サガリ」を、醤油ベースのタレとにんにくでパンチのある味に仕上げた一品。

ハーブ&スパイス使用 直火焼きラム

価格：462円（税込498円）

ハーブの香りとスパイスがクセになる、香ばしく焼き上げたラム肉。

手軽に楽しめる本格派です。

コリッと食感 厚切り豚タン塩

価格：369円（税込398円）

直火で焼いた厚切り豚タン塩。

食べ応えのある厚みと、コリっとした食感が魅力です。

じっくり煮込んだ極ほろっ豚角煮

価格：403円（税込435円）

煮込み工程を見直すことで、従来品よりもさらに“ほろっ”とほぐれる豚角煮に仕上げています。

やわらか厚切り牛肉 極とろっビーフシチュー

価格：499円（税込538円）

厚切り牛肉のとろける食感と、コク深いフォンドヴォー仕立てのビーフシチュー。

贅沢な味わいです。

4種合わせ味噌の濃厚な旨み 豚もつ煮込み

価格：329円（税込355円）

国産の豚もつを使用。

八幡屋礒五郎の七味唐辛子を加え、味噌の旨みと香辛料のアクセントが絶妙でし。

あふれる肉汁!!! 極じゅわハンバーグ

価格：425円（税込459円）

鉄板で焼き上げ、肉汁を閉じ込めたハンバーグ。

濃厚なフォンドヴォーソースが味の決め手です。

たんぱく質19.9g グリルチキン ブラックペッパー

価格：221円（税込238円）

手軽に食べられる、ワンハンドシリーズ売上No.1。

ブラックペッパーのアクセントが特徴です。

たんぱく質12.2g サラダチキンスティック（3種のハーブ＆スパイス）

価格：172円（税込185円）

バジル、パセリ、ローズマリーの爽やかな風味が楽しめるサラダチキン。

国産鶏肉を使用した食べやすいスティックタイプ。

たんぱく質22.3g 国産鶏のサラダチキン スモーク

価格：258円（税込278円）

しっかりと燻製された国産鶏むね肉使用のサラダチキン。

売上No.1の人気商品です。

たんぱく質16.6g 鶏ももステーキ ペッパー＆ガーリック

価格：276円（税込298円）

ジューシーな鶏もも肉に、ペッパーとガーリックを効かせた食欲そそるステーキ。

肉の旨みとコク パンチェッタ

価格：218円（税込235円）

風味豊かな豚バラ肉の塩漬け「パンチェッタ」

料理のトッピングやアレンジにもおすすめ☆

骨付き肉の旨み！チキンバックリブ

価格：399円（税込430円） ※2026年2月3日発売予定

背中周りの骨付きチキンを炙り焼きし、濃厚な旨みを引き出した一品。

スパイシーな味付けが特徴です。

肉の日(2月9日)に気軽に楽しめるコンビニグルメ！

ファミリーマート「ファミマル肉グルメ」の紹介でした。

