神宮寺勇太が体現する透明感♡ジバンシイ ビューティー新下地誕生

スキンケアとメイクの境界線が、いま大きく変わろうとしています。ジバンシイ ビューティーから誕生したのは、色とケアを同時に叶える新発想のハイブリッドプライマー。透明感を操りながら、肌そのものの美しさを底上げする処方に注目が集まっています。その世界観を体現するのはアンバサダー神宮寺勇太。澄んだ光をまとったような肌が、新しい美の基準を提示します。

色とケアを融合した新プライマー

「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」は、色くすみを補整するコントロールカラーと、最高級スキンケアライン「ソワンノワール」のエイジングケア1思想を融合。

マイクロ・ヒアルロン酸2配合で、うるおいを保ちながら光をまとったような透明感を演出します。色ムラや凹凸を自然にぼかし、下地の枠を超えた仕上がりを実現します。

神宮寺勇太が語る使用感と魅力

撮影で初体験した神宮寺勇太は、セラムのような心地よさと自然な補整力に驚いたとコメント。

スキンケア成分とメイクアップ成分のWアプローチに新しさを感じ、肌になじむ軽さと透明感の引き出し方を高く評価しています。

下地を仕込むことで得られる安心感と仕上がりの差を、改めて実感したそうです。

ベースメイクを格上げする名コンビ

新プライマーと相性抜群なのが「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション」。発売1周年を迎えた名品との組み合わせで、しっとり感とカバー力、そして透明感を同時に実現。

下地で整え、ファンデーションで仕上げることで、澄んだ肌印象がより長時間続きます。

プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー



価格：7,700円（税込）

容量：30mL

カラー：全3色展開

発売日：2月1日（日）全国発売

*1年齢相応のお手入れのこと

*2ヒアルロン酸（保湿成分）

透明感ケアは次のステージへ

肌を隠すのではなく、育てながら美しさを引き出す。ジバンシイ ビューティーの新プライマーは、そんな理想を叶える存在です。

神宮寺勇太が魅せる、軽やかで澄んだ肌は、日々のベースメイクをアップデートするヒント。今を照らし、未来の肌まで考える透明感ケアを、ぜひ体感してみてください♡