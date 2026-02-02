この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドーンセンターホール（大阪市中央区）で3月5日、咲くやこの花賞受賞記念スペシャルライブ「天才ピアニスト 大阪の華～咲くやこの花賞受賞コンビが贈る、笑いの饗宴～」が開かれる。



大阪市は昭和58年度から、将来の大阪文化を担う若手芸術家を対象に「咲くやこの花賞」を贈呈している。同ライブでは、令和6年度咲くやこの花賞 大衆芸能部門（お笑いコンビ）を受賞した天才ピアニストによる漫才やコントのほか、令和2年度同賞 大衆芸能部門（漫才）を受賞したミルクボーイによる漫才を披露する。併せて、2組によるクロストークと質問コーナーも展開する。



ますみさんは「毎月、よしもと漫才劇場（マンゲキ）で行っている単独ライブは、新ネタ5本とゲストのネタ2本で約60分ですが、今回は75分から90分と、かなりボリュームのある内容になります」、竹内さんは「この賞をいただいての公演なので、「授賞してよかった」と思ってもらえるようなライブにしたいです。私たちが磨いてきたネタをしっかり見ていただき、今後につながるきっかけになる公演にしたいですね。今の私たちの勢いを感じてもらえるライブにしたいと思っています」と、それぞれ意気込みを語った。

