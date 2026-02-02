Brunello Cucinelli 2026年秋冬メンズコレクション──「ARS IMITATUR NATURAM」が導く、自然とサルトリアの現在地
ブルネロ クチネリは、2026年秋冬メンズコレクションを、1月13日より開催されたPITTI UOMO、そして16日に行われたミラノでのプレゼンテーションにて発表しました。会場には多くの来場者が訪れ、ブランドの新たな提案に大きな関心が寄せられました。
Courtesy of BRUNELLO CUCINELLI
今季のテーマは「ARS IMITATUR NATURAM（アルス・イミタトゥール・ナチューラム）」。古代ギリシャの哲学者アリストテレスの思想に由来するこの言葉は、「芸術は自然を模倣する」という意味を持ちます。ブルネロ クチネリはこの概念を、単なる自然回帰ではなく、人が自然とどのように向き合い、行動し、装うかという視点へと広げています。
会場で特に印象的だったのは、カーゴパンツやグルカパンツ、ミリタリーやワークテイストのアウターといったユーティリティアイテムが、スーツやブレザーといったサルトリアルなアイテムと自然に組み合わされていた点です。ここで示されている「自然」とは、風景としての自然だけでなく、「探検」「冒険」「アウトドアライフ」といった、人が自然と対話する行為そのものを含んでいます。その延長線上に、ユーティリティウェアやミリタリー、ワークウェアの存在が位置づけられています。カーゴパンツやモーターサイクルトレンチコート、JEEPコート、シェアリングのフライトジャケット、ボンバージャケット、サファリジャケットといったアイテムは、実用性を備えながらも、ブルネロ クチネリならではの上質な佇まいを纏っています。
素材には、シェアリングやスエード、オイルドコットン、キャバルリーツイル、霜降り調のコーデュロイ、カシミヤメルトン、デニムが用いられ、ハウンドトゥースやヘリンボーン、プリンス・オブ・ウェールズといった英国調パターンや、表情豊かなニットがコレクションに奥行きを与えています。
また今季は、経年変化によって生まれる美しさも「自然」の一部として捉えられています。履き皺を思わせる加工が施されたカーフシューズ、ダメージデニム、ガーメントダイによるカーゴパンツ、ヴィンテージ加工のメタルボタン。時間の痕跡を内包したこれらの要素が、装いに静かな説得力をもたらしています。これらのユーティリティやヴィンテージの要素を、あえてスーツやブレザー、ネクタイといったサルトリアルアイテムと組み合わせること。それこそが、ブルネロ クチネリが常に追求してきた現代的なテーラードスタイルの更新と言えるでしょう。
なぜ、サルトリアなのか。
PITTI UOMOで行われたパネルトークにおいて語られた、メンズスタイルにおける重要なエッセンス──「相手への礼節」。ブルネロ クチネリは、その価値をスーツやブレザーという装いに託しています。形式としてではなく、姿勢としてのサルトリアルスタイルです。
ヴィンテージやユーティリティを愛する男性たちの日常に、サルトリアルな要素が自然に溶け込むこと。それは、装いを現代的に更新するだけでなく、イタリアの職人たちが培ってきた技術と精神を、未来へとつなぐ行為でもあります。2026年秋冬コレクションは、その探求の旅路における、ひとつの確かな答えとして提示されています。
