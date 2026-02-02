「울보（ウルボ）」の意味は？思わず守りたくなっちゃう！？【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「울보（ウルボ）」の意味知ってる？
「울보（ウルボ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、男性にも女性にもあてはまること！
いったい、「울보（ウルボ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「泣き虫」でした！
「울보（ウルボ）」は韓国語で「泣き虫」を意味します。
泣き虫は、感動したり悲しいことがあったりしたときに、すぐに泣いてしまう人のこと。
韓国では、音楽番組のランキングで1位を獲得したときなど、アイドルたちがテレビ番組で涙を見せることもよくあること。
すぐに泣いてしまうアイドルは「울보（ウルボ）」キャラとして愛されていますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部