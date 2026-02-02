「울보（ウルボ）」の意味は？思わず守りたくなっちゃう！？【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「울보（ウルボ）」の意味知ってる？

「울보（ウルボ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、男性にも女性にもあてはまること！

いったい、「울보（ウルボ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「泣き虫」でした！

「울보（ウルボ）」は韓国語で「泣き虫」を意味します。

泣き虫は、感動したり悲しいことがあったりしたときに、すぐに泣いてしまう人のこと。

韓国では、音楽番組のランキングで1位を獲得したときなど、アイドルたちがテレビ番組で涙を見せることもよくあること。

すぐに泣いてしまうアイドルは「울보（ウルボ）」キャラとして愛されていますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

