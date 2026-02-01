この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通天閣（大阪市浪速区）で2月1日、1957（昭和32）年から続く大阪の恒例行事「通天閣節分福豆まき」が行われ、ゲストとしてタレントの斉藤雪乃さんが参加した。



今年は斉藤さんのほか、南海電気鉄道の岡嶋信行社長、マスコットキャラクターのラピートくんとせんぼくん、阪堺電気軌道の藤井哲社長らが参加。屋外展望台と1階玄関前で豆まきを行った。



斉藤さんは「今年は通天閣の福豆まきが70回目、そして南海電鉄が創業140周年のファイナルセレモニーということで、本当におめでとうございます。記念すべきこの日にお招きいただいたことを光栄に思っています。私は大阪・吹田出身ですが、通天閣といえば、家族と何度も天王寺動物園とセットで遊びに来た思い出の場所です。2012年には通天閣100周年のPR大使として大変お世話になりました。今日は南海さんの制服をお借りしていますが、南海さんといえば春デビューの『GRAN 天空』が鉄道ファンとしてとても楽しみです。今日は一生懸命まきますので、たくさんの『福』を持って帰ってください」と呼びかけた。