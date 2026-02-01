ポーチよりこっちのが便利じゃん...！＋100円課金する価値あり！100均クリア財布
商品情報
商品名：折財布（ラメ）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480905501
クリアポーチより断然こっち！ダイソーの『折財布（ラメ）』
100均のクリアポーチでお金を管理する方法、流行りましたよね。
見た目はスッキリしているし、中身が見えるのも便利。ただ、実際に使ってみると、お札と小銭が混ざってしまって、支払いのたびにガサゴソ探すことに。
もう少し整理しやすくて、でもかさばらないものがあれば…と思っていました。
そこで購入したのがこちら、『折財布（ラメ）』。筆者が購入した店舗では、財布売り場に並んでいました。
素材は塩化ビニル樹脂で、やや硬め。触ると少しパキッとした感触があります。
ラメ入りのクリア素材に、パステルカラーのスナップボタンがアクセントになっていて、シンプルすぎずかわいいデザインです。
ハトメ付きなので、カラビナフック、ウォレットチェーン、ストラップをつけられるのも便利。
お気に入りのキーホルダーなどもつけやすいです。
二つ折りタイプで、サイズ感はそれほど小さいわけではありませんが、とにかくスリムです。
厚みが出にくいので、小さめのバッグに入れても邪魔になりません。
価格は220円（税込）とワンコイン商品ではないものの、使い勝手がよく、筆者はクリアポーチからこのお財布に切り替えました！
コンパクトなのにコインもカードも入る！お札も分けて入れられる安心感！
カードポケットは1つ。ビニル素材同士の張り付きはあまり気にならず、レジ前でももたつきません。
コインポケットはマチがなく、素材も硬めなので、小銭の出し入れは正直ラクではありません。
ただ、小銭を大量に入れなければ、大きなストレスは感じにくい印象です。
パーキングやコインロッカーなど、もしもの時の小銭を数枚入れて使うのがおすすめです。
お札入れは幅に余裕があり、1万円札も5,000円札も折らずにそのまま入れやすい作り。
お札・小銭・カードを分けられるから、支払い時もスムーズです。
今回は、ダイソーの『折財布（ラメ）』をご紹介しました。
薄くてかさばらないのがとにかく便利で、軽量で持っているのが気にならないのもポイント。
食費用や趣味用など、お金を分けて管理したいときや、海外旅行で現地通貨用のお財布としてちょうどいい存在です。
気になった方は、ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。