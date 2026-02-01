照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が1月31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。生中継したABEMAでは会場入り前の様子も放送。長男・テムジン君からちょっかいを出される微笑ましい場面もあった。

断髪式を迎えたこの日、ABEMAは朝から伊勢ヶ濱親方に密着。会場に向かう前の貴重なワンシーンも放送された。3歳のテムジン君を引き連れて車へ乗り込むと、座席にいた伊勢ヶ濱親方の左頬に突如、サメのおもちゃが出現。テムジン君からぐりぐりと押し当てられ、困惑気味の表情を浮かべた。

父の顔が一瞬見られた微笑ましい場面がネット上で反響。「テムジン君可愛い」「テムジン君最強説」「伊勢ヶ濱親方の顔にサメを刺せるのはテムジン君だけです」といった声が寄せられた。

照ノ富士としての最後の土俵入りでは、太刀持ちに横綱・豊昇龍（立浪）、露払いに同・大の里（二所ノ関）を従える豪華な布陣に。テムジン君は、大の里に抱っこされて、父の雄姿を見届けた。



