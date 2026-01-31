三笘薫がエバートン戦に先発！直近10戦でわずか１勝、絶不調のブライトンを救えるか。今季３点目奪取へ
現地１月31日に開催されるプレミアリーグ第24節で、三笘薫を擁する12位のブライトンは、勝点３差で10位のエバートンとホームで対戦する。この一戦を前にメンバーが発表され、三笘がリーグ戦５試合連続で先発に名を連ねた。
ブライトンは直近のリーグ戦10試合でわずか１勝（５分４敗）と絶不調だ。三笘が２試合連続でフル出場した前節のフルアム戦では、28分に幸先良く先制するも追加点を奪えずにいると、72分に同点弾、終了間際の90＋２分に勝ち越し点を被弾。手痛い逆転負けを喫した。
今季の得点数は２で、怪我から復帰後は今月７日のマンチェスター・シティ戦（１−１）でのみネットを揺らしている日本代表MFは、チームを救う活躍を見せられるか。
ブライトンは残留争いを回避するためにも、なんとか勝点３を掴んで状況を打開したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スペイン人DFが至近距離で吠える→三笘が冷静に“お返し”
