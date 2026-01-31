HANA“夢へ向かう強さ”を描いた「Cold Night」MV公開！TVアニメ『メダリスト』OP主題歌

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが、2026年初の新曲「Cold Night」のMVを公開した。

■主人公は小さな部屋から夢の舞台へと歩みを進めていく女性

1月24日に配信、1月28日にCDリリースされる「Cold Night」は、TVアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌。

音源が解禁されると、多くの感動と勇気づけられたという声が上がっていた「Cold Night」だが、MVは歌詞の世界観をそのまま物語として描き、小さな部屋から夢の舞台へと歩みを進めていくひとりの女性の姿を軸に展開。

何度転んでも、何度心が折れそうになっても、それでも「夢」を諦めずに追いかけ続ける。不安や迷いを抱えながらも前に進み続けてきた彼女たちだからこそ表現できる“夢へ向かう強さ”が描かれている。

そばで支え一緒に前を向き続ける仲間たちの存在の描写も見どころのひとつだ。監督は「Blue Jeans」のMVも手掛けた大久保監督が担当した。

■リリース情報

2026.01.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Cold Night」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「Cold Night」

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

■関連リンク

TVアニメ『メダリスト』作品サイト

https://medalist-pr.com/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo

■【画像】HANAのアーティスト写真