「アレンジ鍋、どれ食べたい？」＜回答数37,244票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第426回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「アレンジ鍋、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「アレンジ鍋、どれ食べたい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カマンベール鍋
【材料】（2~3人分）
カマンベールチーズ 1個
白菜 1/6~1/4個
豚バラ肉(薄切り) 180~200g
ソーセージ 5~6本
バジル 適量
<スープ>
トマトジュース(無塩) 250ml
水 250ml
顆粒スープの素 小さじ 2
白ワイン 大さじ 2
砂糖 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1~2
<シメ(リゾット)>
ご飯 茶碗 1杯分
卵 1個
粉チーズ 適量
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】
1、カマンベールチーズは6等分に切る。
2、白菜は長さ5cmに切る。
3、＜スープ＞の材料を混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、鍋に白菜を立てて入れ、鍋全体をギュウギュウにする。
2、白菜と白菜の間に豚バラ肉を手でちぎりながら、詰める。
3、＜スープ＞を注ぎ、ソーセージをのせて鍋の蓋をし火にかける。煮たったら弱火にし、白菜が柔らかくなったら火を止めカマンベールチーズを真ん中にのせる。バジルを散らしオリーブ油をたらす。
4、カマンベールチーズがとろけたら、器に取り分けていただく。
5、食べ終わった後の残ったスープにご飯を入れ、柔らかくなったら溶いた卵を入れ軽く混ぜ、鍋の蓋をして卵が半熟状になったら器に盛り、粉チーズと粗びき黒コショウを振る。
スープが足りない場合は水を足してください。
(E・レシピ編集部)
