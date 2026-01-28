バルセロナの下部組織でプレーする11歳のMF西山芯太くん

スペイン1部バルセロナの下部組織でプレーする11歳のMF西山芯太くんが「ラ・マシアで旋風を巻き起こしている」と海外で取り上げられている。

日本の渋谷で生まれた西山くんは、3年前に家族とともにスペインのカタルーニャへ移住。地元クラブでの活躍がバルサ関係者の目に留まり、ラ・マシアへの加入が決まった。初年度からU-11で20得点を挙げるなど、下部組織内でも注目を集める存在となった。今季はU-12に昇格し、7人制から11人制へ移行し、さらにメキメキと力を伸ばしている。

海外コミュニティでもすでに大きな注目を集めており、次世代のタレントに関する情報を扱う「skiller」のインスタグラムでは「シンタ・ニシヤマはラ・マシアですでに旋風を巻き起こしている。東京で生まれ、スペインで活躍する彼の成長は目覚ましく、その影響力はとてつもない」と特集。同じくバルセロナの下部組織で育った久保建英（レアル・ソシエダ）に続く日本のタレントとして期待され、「ラ・マシアは魔法を生み出し続ける。シンタ・ニシヤマという名前を忘れないで」とその特大のポテンシャルに太鼓判を押していた。（FOOTBALL ZONE編集部）