浜辺美波×「高級SUV」と2ショット

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」への出演でも注目を集める浜辺美波さん。そんな浜辺さんは、過去にドイツの高級自動車メーカー「アウディ」の公式インスタグラムに登場し、最新EVモデル「Q6 e-tron」との2ショットを披露して話題となりました。

女優としての活躍とはまた違った一面を見せた投稿でしたが、どのような内容だったのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 「浜辺美波」×「高級外車」を画像で見る！

現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、仲野太賀さん演じる豊臣秀長を主人公に、兄・秀吉とともに百姓から天下人へと駆け上がる兄弟の絆を描いた作品です。

なかでも浜辺さんは今回が大河ドラマ初出演で、秀吉の正妻・寧々（ねね）役を演じています。

そんなドラマでの活躍が続く一方で、浜辺さんは2025年10月にAudi Japanの公式インスタグラムに登場。Audi Q6 e-tronとのショットが公開されました。

Q6 e-tronは、アウディの電動化戦略を象徴する最新SUVで、2025年3月に発表された新世代EV専用プラットフォーム「PPE（プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック）」を採用した初の市販モデルです。

ボディサイズは全長4770mm×全幅1940mm×全高1695mm、ホイールベース2895mmと存在感のあるプロポーション。

外装はシャープなLEDライトが印象的で、SUVらしい力強さとEVらしい滑らかなラインが融合しています。

内装はデザインと人間工学に基づいて最適化され、立体的な3Dデザインと鮮明なMMIパノラマディスプレイが奥行きと操作性を両立しています。

パワートレインには高効率モーターと新開発バッテリーを組み合わせ、AWD仕様では最大380kW（約517PS）を発揮。航続距離は最長672kmを実現し、日常使いからスポーティな走りまで幅広く対応します。

なお、価格（税込）は、839万円から1320万円と案内されていました。

投稿された車両は、落ち着いたブラックのボディカラーの一台が登場し、華やかなワンピースをまとった浜辺さんの透明感ある雰囲気と調和しており、洗練された世界観が際立つ1枚となっていました。

SNSでは「似合ってる！」「かっこいい」「アウディで美波ちゃんとドライブしたいなぁ」といった声が寄せられ、ファンの間でも注目を集めました。

なお、この投稿はForbes JAPANが開催する「30 UNDER 30」とAudi Japanのパートナーシップ企画の一環として公開されたもの。

浜辺さんは、同企画のAudi特別賞（エンターテインメント部門）に選出されています。