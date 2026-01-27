この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、りゅう先生が「『やる気』はあるが『動けない』という嘘。成功する気があるなら今すぐ見るべき、停滞した人生を再起動させる唯一の思考法。」と題した動画を公開。多くの人が行動を変えられない根本的な理由を「人は変われない生き物だ」という前提から解き明かし、人生を好転させるための具体的な思考法を提言した。



動画の冒頭でりゅう先生は、「知識をいくら貯めても人は行動しない」と断言。人の行動は意志の力ではなく「どこにいるか」という環境によって決定されると指摘した。その上で、「問題を起こす人はいつも同じ人で、反省したと言っても8～9割はまた同じ問題を起こす」と自身の経験則を語り、人が本質的に変わりにくい存在であることを強調した。



人が変われない理由について、りゅう先生は心理学や神経科学の観点から解説。人間の脳には現状を「安全」と認識し維持しようとする「現状維持バイアス」が備わっており、変化を「危険」と判断する扁桃体の働きが行動を阻害するという。さらに、知識を理解する「理性の脳（前頭前皮質）」と、行動を実行する「本能の脳（扁桃体）」や「習慣の脳（基底核）」は全く別のシステムであるため、「理解＝行動」にはならないと説明した。



では、どうすれば人は変われるのか。りゅう先生は3つの具体的な方法を提示。1つ目は、未来の自分を他人事ではなく「自分事」として捉えること。今の行動を続けた先に待つ「ネガティブな未来」を具体的にシミュレーションし、危機感を抱くことが行動の第一歩だという。2つ目は、行動の「摩擦（ハードル）」を極限まで下げること。「ジムに行く」のが億劫なら「散歩する」から始めるなど、ごく小さなステップを設定することが重要だと語った。そして3つ目は、環境を自ら「作る」のではなく、理想の人物がいるコミュニティに入るなど、すでにある良い環境に「乗る（移動する）」という考え方だ。これは、人の意志は環境に100%負けるという行動科学の鉄則に基づいている。



りゅう先生は、「今やらないことは未来永劫やらないと思った方がいい」と述べ、先延ばしにする思考そのものが停滞の原因だと指摘。まずは自分の未来をシミュレーションし、危機感を抱くことから始めるよう、視聴者に強く促した。