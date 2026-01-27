ザコシ熱唱「朝はどん♪どんどどん♪」ネタ元のフジパン「ちょっとした緊張感が社内に漂いました」
お笑い芸人のハリウッドザコシショウが出演する、日清食品「日清のどん兵衛 きつねうどん」の新CM「朝はどん！どんどどん！ 篇」が、27日から公開された。フジパン「本仕込」をオマージュしたCMで、ネタ元になったフジパンは「ちょっとした緊張感が社内に漂いました」とコメントを寄せた。
フジパン「本仕込」のCMでおなじみのフレーズ「朝はパン♪パンパパン♪」を、「朝はどん！どんどどん！」にアレンジし、ザコシが力強く歌い上げる。食パンにバターを塗る動作になぞらえ、箸でふわふわのおあげをなでるカットや、湯気の立ち上るつゆの描写など、パンCMの世界観を忠実に再現しつつ、強烈な個性を加えた仕上がりとなった。
今回のコラボについて、フジパンのマーケティング部担当者は、完成したCMを見て「完璧な再現度に驚きました。隠れた笑いどころが何度もあり、沼にハマるCM」と絶賛。パンとうどんという異色の組み合わせについても、「同じ“小麦仲間”として協力することで、より多くの人に朝を楽しく迎えてもらえると思った」と、その意図を語っている。
●フジパン マーケティング部 担当者コメント
Q. 今回のコラボのお話を初めて聞いたときどう思いましたか？
A. まさか、パンが麺に置き換わる日が来るなんて…。ちょっとした緊張感が社内に漂いました。
Q. どうしてこのコラボを受けようと思ったのですか？
A. パンとうどん、同じ“小麦仲間”として協力することで、より多くのお客さまに朝を楽しく迎えていただけると思ったので、コラボを受けました。
Q. 仕上がったCMを見たときにどう感じましたか？
A. 完璧な再現度に驚きました。隠れた笑いどころが何度もあり、沼にハマるCMでした。
Q. 朝食に「どん兵衛」を食べることについてどう思いますか？
A. 正直「朝に『どん兵衛』？」と驚きました。でも、実際食べてみると、温かく、心が満たされて…。“朝の常識”が、いい意味で壊された瞬間でした！
