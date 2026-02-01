即席のうどんやそばでお馴染みの日清食品「どん兵衛」の新CMが大きな注目を集めている。俳優・松下由樹さんが出演する、フジパンの人気商品「本仕込」のCMをオマージュしたもので、お笑い芸人・ハリウッドザコシショウさんを起用した。SNS上では、「インパクトやば笑」「これは反則」などと面白がる声が相次いだ。また、フジパンがオマージュを承諾したことに対しても、「心広すぎて素敵」「懐が深い」などと驚く声が上がっている