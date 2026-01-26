昨年即完売のロッテ「生雪見だいふく」が今年も登場。まるで″できたて″のやわらかさ

ロッテは、2026年1月27日から生菓子タイプの「生雪見だいふく」を全国のスーパー・ドラッグストアで発売します。

ふわふわ食感のクリームがたっぷり

昨年1月に発売され即完売したチルドスイーツタイプの雪見だいふくが約1年ぶりに帰ってきます。

伸びのある薄いおもちで、ふわふわ食感のホイップクリームをたっぷり包み込んだ一品です。生菓子ならではクリームのやわらかさとやさしい味わいが楽しめます。

内容量は2個、消費期限は5日間です。価格はオープン（想定小売価格は200円前後）。

「あんこ入り生雪見だいふく」が当たるキャンペーン

また、「生雪見だいふく」特設ページでは、"あんこ入りの生雪見だいふく"が当たる「なまゆきみくじ」キャンペーンが開催中です。

「なまゆきみくじ」を引いて出た"大吉"をXでシェアすると、抽選で100人に「あんこ入り生雪見だいふく」が当たります。このキャンペーン限定の特別商品です。

なまゆきみくじは何回でも挑戦できます。応募期間は2月19日23時59分までです。

ロッテシティホテル錦糸町で特別メニューが楽しめる

さらにロッテシティホテル錦糸町とのコラボレーションも実施。

館内レストラン「シャルロッテ」でランチを注文すると、通常のランチメニューのデザートに代わり、「生雪見だいふく」を使用したデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て〜黒蜜添え〜」が提供されます。

コラボメニュー単品での注文はできません。また、キッズメニューは対象外です。

1月20日から2月8日までのランチタイムが対象です（1月22日・24日・29日・31日・2月5日・7日はランチ休業日です）。

ランチタイムは11時30分から14時まで（ラストオーダーは13時30分）です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部