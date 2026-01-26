昨年即完売のロッテ「生雪見だいふく」が今年も登場。まるで″できたて″のやわらかさ
ロッテは、2026年1月27日から生菓子タイプの「生雪見だいふく」を全国のスーパー・ドラッグストアで発売します。
ふわふわ食感のクリームがたっぷり
昨年1月に発売され即完売したチルドスイーツタイプの雪見だいふくが約1年ぶりに帰ってきます。
伸びのある薄いおもちで、ふわふわ食感のホイップクリームをたっぷり包み込んだ一品です。生菓子ならではクリームのやわらかさとやさしい味わいが楽しめます。
内容量は2個、消費期限は5日間です。価格はオープン（想定小売価格は200円前後）。
「あんこ入り生雪見だいふく」が当たるキャンペーン
また、「生雪見だいふく」特設ページでは、"あんこ入りの生雪見だいふく"が当たる「なまゆきみくじ」キャンペーンが開催中です。
「なまゆきみくじ」を引いて出た"大吉"をXでシェアすると、抽選で100人に「あんこ入り生雪見だいふく」が当たります。このキャンペーン限定の特別商品です。
なまゆきみくじは何回でも挑戦できます。応募期間は2月19日23時59分までです。
ロッテシティホテル錦糸町で特別メニューが楽しめる
さらにロッテシティホテル錦糸町とのコラボレーションも実施。
館内レストラン「シャルロッテ」でランチを注文すると、通常のランチメニューのデザートに代わり、「生雪見だいふく」を使用したデザート「生雪見だいふくと苺の最中仕立て〜黒蜜添え〜」が提供されます。
コラボメニュー単品での注文はできません。また、キッズメニューは対象外です。
1月20日から2月8日までのランチタイムが対象です（1月22日・24日・29日・31日・2月5日・7日はランチ休業日です）。
ランチタイムは11時30分から14時まで（ラストオーダーは13時30分）です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部