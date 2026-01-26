¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡£Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¸«Íî¤È¤¹¡Ö¸ýºÂ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡×¤È¤Ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø¡×¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¡¢»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê5¤Ä¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¾®¼êÀè¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅÚÂæ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¡Ö5¤Ä¤ÎJUST KEEP¥·¥êー¥º¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¥êー»á¤ÎÃø½ñ¡ØJUST KEEP BUYING¡Ù¡Ê¤È¤Ë¤«¤¯Çã¤¤Â³¤±¤í¡Ë¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ñ¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ô¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄê´üÅª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë»ñ»º¤ò¹ØÆþ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤¬»ö¶ÈÅê»ñ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÅê»ñ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤Â³¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¸ýºÂ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ñ¶â´ÉÍý½Ñ¤À¡£¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö»ö¶È¤ò¾å¼ê¤Ë²ó¤»¤ë¿Í¤Ï¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤â¾å¼ê¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢»ö¶ÈÉô¤´¤È¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¡£°ì¤Ä¤Î¸ýºÂ¤ÇÁ´¤Æ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î»ö¶È¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î»ö¶È¤¬ÀÖ»ú¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¤ëºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»ö¶È¤¬ÀÖ»ú»ö¶È¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¡¢»ö¶È¤´¤È¤ÎÂ»±×¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢Åª³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡¢»ö¶ÈÉô¤´¤È¤Ë¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤ò±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡ÖJUST KEEP BUYING¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Ï¡¢Ã±¤ËÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢ºÆÅê»ñ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
