U-23アジアカップ

サッカーのU-23アジアカップはサウジアラビア・ジッダで現地24日に決勝が行われ、日本が中国を4-0で下して連覇を達成した。初の頂点には届かなかった中国のイレブンからは、母国ファンへの謝罪が漏れた。

2028年ロサンゼルス五輪世代となる21歳以下のメンバーで臨んだ日本が、中国に実力差を見せつけた。

中国は無失点で決勝まで駒を進めたが、大一番で完敗。中国メディアの「九派新聞」は、「中国代表チーム選手『優勝できなかったことが本当に残念』『道はまだ遠い』」と題して中国イレブンの声を紹介した。

GKの李昊は「しっかりセーブできず、全国のサッカーファンやチームメイトをがっかりさせてしまいました。申し訳ありませんでした。優勝できなかったことが本当に残念です。今後、機会が巡ってきたら、必ず優勝を勝ち取ります」とリベンジを誓う。

DF胡荷韜も、「大切な試合で期待されていたようなレベルが出せなかったことを、申し訳なく思っています。自分たちの実力を認め、相手をリスペクトし、自分をリスペクトしなければなりません」と謝罪した。

また、MF徐彬は「選手はそれぞれ全力を尽くしました。決勝戦での敗戦で私たちの闘志が冷めてしまうことはありません。私たちが歩むべき道はまだまだ長いのですから」と懸命に前を向いた。



