YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「有名な外資系勤務の方にインタビュー」と題した動画を公開。出演した43歳の外資系企業に勤務する男性が、元「歌い手」という異色の経歴や、「お客様にも叱ります」と語る独自の仕事哲学を明かした。



動画に登場したのは、外資系企業で小売店の店員やカスタマーサービスを担当しているという43歳の男性。現在の仕事の前は、某大手レコード会社で「歌い手」として活動していたと語る。最大で「さいたまスーパーアリーナ」のステージに立った経験もあるというが、当時の最高月収はグループで分けるため「10万円」だったと明かし、インタビュアーを驚かせた。



現在の仕事のやりがいについて問われると、男性氏は「『ありがとう』よりも『あなただから』っていうのがすごく大事にしていて」と回答。顧客から名指しで感謝されることが、次の顧客へのモチベーションに繋がると語った。



また、顧客とのコミュニケーションで心がけていることとして「必ず褒めると叱るを両方入れる」と独自の哲学を披露。「無理」などと諦めてしまう顧客に対しては、「何のために来たの？」「あなた以上にあなたのことを信じてますからね」と、あえて厳しい言葉で背中を押すことがあると明かした。



今後のキャリアについては、現在の会社で「骨を埋めたい」と断言。自身を「拾ってくれた」会社への恩返しを続けたいと語る。一方で、将来の夢は「パパになること」と笑顔を見せながらも、貯金額は「0円」だと告白。「今の1日をめいっぱい生きたいので、貯金するために節約とか考えないタイプ」と語り、独自の人生観をのぞかせた。