Reebok × 緑黄色社会 コラボスニーカー“INSTAPUMP FURY 94 緑黄色社会”が期間限定で受注販売開始
緑黄色社会がアイコニックかつ革新的なスポーツカルチャーブランドのリーボックとコラボレーションした“INSTAPUMP FURY 94 緑黄色社会”の受注販売が開始となった。
■モチーフは緑黄色社会オフィシャルキャラクター“ブロッコリー＆カリフラワー”
ベースには、90年代を象徴するハイテクスニーカー“INSTAPUMP FURY 94”を採用。緑黄色社会オフィシャルキャラクターである「ブロッコリー＆カリフラワー」をモチーフに、メンバーそれぞれの“好き”と“こだわり”を詰め込んだ、緑黄色社会らしいポジティブな空気がふわりと漂う一足に仕上がった。
“INSTAPUMP FURY 94 緑黄色社会”は、緑黄色社会オフィシャルファンクラブ「milestone」およびオフィシャルECサイト「緑黄色社会 official store」と、リーボック公式オンラインショップにて、1月24日12時から2月8日23時59分までの期間限定で受注販売される。
■緑黄色社会 メンバーコメント
■商品情報
「INSTAPUMP FURY 94 緑黄色社会」
品番/カラー：Green（100287593）
サイズ：23センチ～29センチ（0.5センチ刻みの全13サイズ展開）
受注受付期間：01/24（土）12:00～02/08（日）23:59
※「milestone」と「緑黄色社会 official store」にて購入した場合、オリジナル特典が付属
■関連リンク
オフィシャルファンクラブ「milestone」公式サイト
https://ryokushaka-fc.com
オフィシャルECサイト「緑黄色社会 official store」
https://ryokushaka.official.ec/
Reebok公式サイト
https://reebok.jp/
緑黄色社会 OFFICIAL SITE
https://www.ryokushaka.com/