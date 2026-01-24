¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈÀäÂÐNG½¬´·¡É¤È¤Ï¡©
¡ÖÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢ËÜµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¸Ê·¼È¯¤ÎËÜ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÎ¼±¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤º¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ½ñ¤Î¸úÍÑ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÉ½ñ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤À°Ê¾å¡¢¼ÂÁ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÉ¤ó¤À°Ê¾å¡¢¤¹¤°¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜ¤òÆ±¤¸´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÆÉ½ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¡¡¥«¥ó¥Õ¥ëºÞÅª¤ËÆÉ¤à
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤Ï¡¢Âç¤¤¯»°¤Ä¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âè°ì¤Ë¡¢µ¤Ê¬¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥«¥ó¥Õ¥ëºÞÆÉ½ñ¡É¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³ÃÌ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Æ°¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÅÀ²Ð¤Ë¶á¤¤Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¹âÍÈ´¶¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Îº¹¤ËÅÓÃæ¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ°¤»Ï¤á¤ì¤ÐÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÆÉ½ñ¤Ï½½Ê¬¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤Æ»È¤¦¸Â¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¢¡¡¤µ¤é¤Ã¤ÈÆÉ¤à
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤Î¤«¤±¤é¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡È¤µ¤é¤Ã¤ÈÆÉ½ñ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÇÊÒÅª¤ËÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Íý²ò¤ÎºàÎÁ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤Æ¤¤¤¯ÆÉ¤ßÊý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤ÀÄ¾¸å¤ËÀ¸³è¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¸å¤«¤éÃÎ¼±Æ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÄ´¤Ù¤ëÆþ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»þ´Öº¹¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ëÆÉ½ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÉÔ°Â¤À¤±¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¾¯¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ã¤ÈÆÉ½ñ¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ÎºàÎÁ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ëÌî¤ÈÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë´ðÁÃ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý£¡¡ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÆÉ¤à
¡¡Âè»°¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¡È¼ÂÁ©ÆÉ½ñ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï½çÈÖ¤Ç¤¹¡£¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼ÂÁ©¤¬±ó¤Î¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©ÆÉ½ñ¤Ï¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆÉ¤à¡¢¤È¤¤¤¦½ç½ø¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤«¤é¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ø¿Ê¤àÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢Àè¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËËÜ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ËÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²Õ½ê¤ò¶µºà¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Íý²ò¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤Þ¤º¸½¾ì¤Ç»î¤·¡¢¤É¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÉ¤à¡£¤³¤Î¤È¤ÆÉ½ñ¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥é¡¼¤òÄÙ¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÉ½ñ¤·¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎNG½¬´·¤È¤Ï¡©
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤·¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÌÜÅª¤ò¶èÊÌ¤»¤º¡¢¤É¤ÎËÜ¤Ë¤â¡Ö¼ÂÁ©¤·¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥Èµ¯ÅÀ¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐºö¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ½ñ¤¬»°¤Ä¤Î¤É¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥Õ¥ëºÞÆÉ½ñ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ã¤ÈÆÉ½ñ¤Ê¤é¡¢¹ÔÆ°¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢ÃÎ¼±¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤ÆÃß¤¨¤ë¡£¼ÂÁ©ÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¤Ë¾®¤µ¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆÉ¤à¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤µ¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ç¤¤ë¹©É×
¡¡¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¹©É×¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¼¡¤ËÆÉ¤àËÜ¤Ï¡¢¤¤¤Þº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¹¤ëËÜ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£º¤¤ê¤´¤È¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Õ½ê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¡Ö»È¤¨¤ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½ç½ø¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸ÆÉ½ñÎÌ¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¼ê±þ¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë