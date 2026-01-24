株式投資で資産を増やし続ける人たちは、「株の売買タイミング」をどう見極めているのでしょうか？「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」―そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ──世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

売りの判断で重要になる「売買高」という視点

買った株が上昇し、「よし、うまくいった」と感じた直後、次に誰もが迷うのが「どこで売るか」という問題です。実はこの売りの判断は、買い以上に難しいと感じる人も少なくありません。

窪田さんが、売り判断の重要な根拠として挙げているのが「売買高」の変化です。

「高値圏で大商いが続いていた銘柄の売買高が、​売買高が徐々に減少していく場合には、『売りシグナル』が出ます。人気が離散し、下落が続く可能性が高まっていると判断できます」（『株トレ』より）

株価が上昇する際に売買高を伴っていれば、多くの投資家が参加し、人気が高まっている状態だと分かります。ですが、その売買高が落ち込み、株価が下落し始めた場合、「買いたい人が減ってきた」ことを示唆しているのです。

では次に、チャートを見ながら、考えてみましょう。

似ているチャートでも、判断は正反対になる

O社の株を1年前に1,000円で購入し、一時は1,500円まで上昇しましたが、その後、株価はやや下落しています。

ここであなたは保有し続けますか？ それとも売りますか？ チャートを見て判断してみてください。

窪田さんは、このチャートは「売り」の判断だと言います。売買高が一気に減少しており、人気が離散していることが分かるからです。

さらに、13週移動平均線、26週移動平均線の両方が下向きに転じつつあります。この先、下落が加速する可能性もあるため、「売っておいたほうがよい」という判断になります。

では、もう一つ別の株価チャートを見てみましょう。

P社の株も、同じく1年前に1,000円で購入し、一時は1,500円を突破しましたが、その後、やや値下がりしています。

先ほどのO社のケースが「売り」だったなら、こちらも同じく売りだと思いませんでしたか。含み益が「絵に描いた餅」になる前に、株価が上がったら早めに利益確定したい――そう考える人は少なくありません。

しかし、P社の場合は状況が異なります。26週移動平均線は上向きを維持し、売買高も高水準を保っています。つまり、上昇トレンドはまだ崩れていないのです。

こうした銘柄を安易に手放さず、長く持ち続けることこそが、株で資産を増やすためには欠かせない、と窪田さんは強調しています。株価が2倍になる可能性のある銘柄を、20％や30％上がっただけで売ってしまっていては、大きなリターンは得られないのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）