¥ì¥Ö¥í¥ó26Ç¯½Õ¿·ºî¡Ã¥Ä¥ä¤È¿§¤¬Â³¤¯¡Ø¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤òÁ´¿§¥ì¥Ó¥å¡¼
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª¿§»ý¤Á¤È¥Ä¥ä´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿16»þ´Ö*Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤2in1¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤¬1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÁ´¿§¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ä¤¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª*¥ì¥Ö¥í¥ó¸¦µæ½êÄ´¤Ù
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¿§»ý¤Á¤È¥Ä¥ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢16»þ´Ö*1Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤2in1¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ¥ì¥Ö¥í¥ó¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ê¸Ä¿Íº¹¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´¤ÎË¤«¤µ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢1932Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¡£
¤½¤Î¸å90Ç¯°Ê¾å¡¢¤½¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²½¾ÑÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤Ë¡ÖÈþ¤È´î¤Ó¡×¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊREVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹♡
¿§»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÈ¯¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥µ¥Æ¥ó ¥¤¥ó¥¯¡Ù¤ä¡¢¤ªº½Åü¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç³Ñ¼Á¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥¥¹ ¥·¥å¥¬¡¼ ¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡Ö¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¿§»ý¤Á¤È¥Ä¥ä´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿2in1¥ê¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¾¦ÉÊÆÃÄ§
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÈ¯¿§¤È¥Ä¥ä´¶¤¬16»þ´Ö*1Â³¤¯2in1¥ê¥Ã¥×¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¹âÈ¯¿§¤Ê¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤È¡¢¥¨¥Ê¥á¥ëµé¤Î¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤¬1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¨¥ó¥ÉÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò¿°¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤¿¸å¡¢¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÉ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Î98¡ó¤¬ÊÝ¼¾À®Ê¬*2¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê½èÊý¤âÌ¥ÎÏ¡£
¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
*2 ¥¨¥â¥ê¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡§¿åÅº¥Ý¥ê¥Ç¥»¥ó¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó
ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¡¿ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Õ¥£¥¿¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤ªÄ¾¤·¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤Î»þÃ»¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù
¤³¤³¤Ç¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤òÅÉÉÛ
¤Þ¤º¡¢¥Á¥Ã¥×¤Ç¿°Á´ÂÎ¤Ë¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬¿°¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¾¯¤·´¥¤¤¤Æ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤ò¥ª¥ó
¥«¥é¡¼¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥×¥é¥¹¡£
½Å¤ÍÊý¼¡Âè¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î¥Ä¥ä´¶¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼Ã±ÂÎ¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤âOK¤Ç¤¹¤è♡
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¸ÂÄê5¿§¡ä
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¡¡340¡¡350¡¡360¡¡380¡¡510
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´5¿§¡£
Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥«¥é¡¼¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¡¡340¡¡350¡¡360¡¡380¡¡510
¡ü 340 ¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ê¡¼ ¥¿¥ó
¾åÉÊ¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯¥·¥ç¥³¥é
¡ü 350 ¥Ù¥¢ ¥Þ¥¥·¥Þ¥à
¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¤Î´Å¤µ¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¡ü 360 ¥¨¥ó¥É¥ì¥¹ ¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¤¥À¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥º
¡ü 380 ¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º ¥·¥¨¥Ê
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÃÎÅª¤Ê¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£
¡ü 510 ¥Ð¥¦¥ó¥É¥ì¥¹ ¥Ì¡¼¥É
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Î¥³¡¼¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤Ï¿°¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿§¤¬¥¥ì¥¤¤ËÈ¯¿§¡£
¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼Ã±ÂÎ¤Ç»È¤¦¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Î½Å¤ÍÊý¼¡Âè¤Ç¥Ä¥ä´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹♡
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¡¡340¡¡350¡¡360¡¡380¡¡510
³Æ¥«¥é¡¼¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö340¡×¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¡£
¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥ë¤ÙÅß¤ÎÊý¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö350¡×¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡£
·ì¿§´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥¤¥¨¥Ù½©¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ö360¡×¤Ï¤Û¤ó¤Î¤êÀÄ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥À¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥º¡£
¾åÉÊ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥ë¤Ù²Æ¤ÎÊý¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤â¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö380¡×¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡£
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥ë¤ÙÅß¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¨¥Ù½©¤ÎÊý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤Ç¤¹¡£
¡Ö510¡×¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥³¡¼¥é¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡£
ÁÇ¤Î¿°¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈ¯¿§¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥¤¥¨¥Ù½Õ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡¡
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¡¡¿§»ý¤Á¸¡¾Ú
¿§»ý¤Á¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤ä¿©»ö¸å¤Î¿§»Ä¤ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤Î¾å¤«¤é¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤¯ÍÞ¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
Â¿¾¯¤Î¥Ä¥äÍî¤Á¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¿§°Ü¤ê¤»¤º¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤È¥Ä¥ä¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¿©¸å¤â¿°¤Ë¥«¥é¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î¿§Íî¤Á¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤Þ¤ÇÅÉ¤êÄ¾¤·¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤â±ø¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤Ï¤¬¤ì´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤ÊÍî¤ÁÊý¤Ê¤Î¤â¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Ä¥ä´¶¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë´¶Æ°♡
´¥Áç¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢Èé¤à¤±¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¡¡340¡¡350¡¡360¡¡380¡¡510
¾åµ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢³Æ¥«¥é¡¼¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤·¤¿ºÝ¤Î¿§»Ä¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤ÏÂ¿¾¯Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¤Û¤ÜÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¯»¤¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¿§»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¿¤À¤·¡¢¿§»ý¤Á¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N
¼ïÎà¡§¸ÂÄê5¿§
²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥í¥Õ¥È¤ä¥×¥é¥¶¡¢ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÉ¤êÄ¾¤·¤Ï¤â¤¦Â´¶È¡ª¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤Ç¿§¥Ä¥ä¥¡¼¥×♡
REVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¡¡2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¡¡
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏREVLON¡Ê¥ì¥Ö¥í¥ó¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î¿§»ý¤Á¤È¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤äÂçÀÚ¤ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÆü¤â¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í♡
¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤5¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥ì¥Ö¥í¥ó ¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à ¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼ N¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2026Ç¯½Õ¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
