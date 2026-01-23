『シン・エヴァンゲリオン劇場版』地上波初放送 シリーズ史上最高興行収入記録の完結編
アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』が、2月23日午後7時からTBSで放送されることが発表された。新劇場版シリーズ完結編である『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の地上波放送は今回が初となる。
【画像】主役はアスカ！エヴァフェスで『エヴァ』新作短編アニメが上映
『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年にテレビシリーズが放送開始。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した新たな劇場版が全4作で公開された。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』（07年）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』（09年）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（12年）を経て、完結編として21年に上映された4作目の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、シリーズ史上最高の興行収入102.8億円、観客動員数673万人を記録した。
25年にテレビシリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズは、メモリアルイヤーを祝うさまざまな企画を展開中。2月21日〜23日には、神奈川・横浜アリーナにて初のフェスイベント『EVANGELION:30＋； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』が3DAYSで開催される。横浜の街がエヴァ一色に染まる中、その最終日の夜に『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』の地上波初放送というクライマックスを迎える。
また、今回の地上波初放送に向けて、TBSでは放送日当日までを盛り上げるスペシャル企画“0223作戦”を行うことが決定し、ビジュアルが解禁された。企画の詳細は後日発表される。
